Pianese, Coisp: “Non basta la prevenzione: serve anche la certezza della pena”

Sulla questione della sicurezza a Roma è intervenuto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Va bene aumentare gli standard di sicurezza: ma ci vuole anche la deterrenza e la certezza della pena”.

"Nell'ultimo periodo - ha spiegato Pianese - molto si sta facendo per rinvigorire il sistema di controllo del territorio e la sicurezza nella Capitale e non solo. La Questura di Roma è impegnata insieme ai commissariati e alle volanti, quotidianamente, per assicurare gli standard di sicurezza più elevati, ma ritengo che il problema a cui si dovrebbe porre rimedio è la mancanza di deterrenza: il nostro sistema penale da tempo ha perso la funzione di deterrenza".

“C'è percezione di impunità”

"Abbiamo sempre più la convinzione - ha spiegato Pianese - che una moltitudine di persone compia impunemente reati perché sa che la sanzione penale o non arriva o arriva in modo assolutamente blando rispetto a quello che dovrebbe essere. Il problema della recrudescenza di questi fenomeni criminali è dovuto proprio al fatto che i vari provvedimenti legislativi, nel corso dei agli anni, hanno reso vano uno dei fondamenti del sistema penale italiano ovvero la deterrenza che esercita la sanzione penale. Abbiamo la certezza che un rapinatore, sostanzialmente, se incensurato non andrà mai in carcere oppure persone che commettono anche reati di grande allarme sociale, non vengono ristrette in carcere ma poste ai domiciliari oppure addirittura rimangono senza alcun provvedimento cautelare, semplicemente denunciate a piede libero”.