Piotta rapinato a Porta Portese: "Un attimo è mi hanno rubato il portafogli"

"L'altra domenica mi sono ritagliato un po di tempo per andare a Porta Portese. Ero in caccia di un vinile. Ma al momento di andare a pagare il portafogli era sparito".

Altro che canzoni e rap: è il racconto del cantante Tommaso Zanello, meglio conosciuto come Piotta, rimasto vittima dei ladri a Porta Portese.

Rubate 250 euro

"Non vado mai in giro con chissà quanti contanti, ma mi ero portato dietro 250 euro", racconta il cantante, famoso per successi come Supercafone e La Grande Onda. "Avevo tutti i documenti e quella è la scocciatura più grande, doverli rifare, dover sprecare ore preziose in burocrazia".

Distratto da un ragazzo

“Chi sia stato non lo so. Mentre guardavo i dischi mi si è avvicinato un ragazzo. Mi ha chiesto un commento su un album, quindi mi sono distratto". Il cantante ha comunque sdrammatizzato l'episodio e assicurato che tornerà a Porta Portese, anche se magari non subito. "Può capitare a chiunque e ovunque, è inutile arrabbiarsi. Bisogna solo stare più attenti".