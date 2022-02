Raggi presidente della commissione Expo 2030, Nanni a capo del Giubileo

Virginia Raggi guiderà la commissione Expo 2030 mentre il calendiano Dario Nanni è stato nominato presidente della commissione del Giubileo 2025.

L'assemblea capitolina ha eletto poco fa le commissioni speciali per i due grandi eventi con i presidenti scelti dalle opposizioni, così come voluto dal Sindaco di Roma Gualtieri.

Nanni: "Da domani inizia una nuova avventura"

Dario Nanni, consigliere della lista Calenda, è stato nominato presidente della commissione per il Giubileo 2025. Si occuperà della pianificazione delle opere pubbliche necessarie da programmare per l'Anno Santo, coordinando la gestione dei fondi che verranno destinati all'evento. Nanni ha espresso soddisfazione sul suo profilo Facebook: "Ora è ufficiale, sono il Presidente della Commissione Giubileo. E' una grande soddisfazione essere stato votato da tutte le consigliere e da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Ci sono altre persone a cui devo dire grazie ma lo farò personalmente. Da domani inizia una nuova avventura, l'ennesima, in cui cercheremo di fare il massimo per questo grande evento e per la nostra città".

Raggi a capo della commissione Expo 2030, malumori nel Pd

L'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, guiderà la commissione che si occuperò della candidatura della capitale a ricevere Expo 2030. L'esponente del Movimento Cinque Stelle ha ricevuto 11 voti su 12. Il voto mancante è quello di Raggi che si è astenuta nel corso della votazione. L'elezione dell'ex Sindaca ha tuttavia riscontrato alcune polemiche all'interno del Partito Democratico. Il consigliere dem Lorenzo Marinone ha infatti cambiato la commissione: è passato a quella del Giubileo, scambiandosi con la consigliera Giulia Tempesta, pur di non votare l'ex sindaca.