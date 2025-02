Regione Lazio beffa il Comune di Roma: la cresta sui soldi dei trasporti

Regione Lazio beffa il Comune di Roma: la cresta sui soldi per i trasporti

Trasporti Roma, l'ex assessore al Bilancio del Comune, una volta ai Trasporti in Regione Lazio si veste da furbetto: lo Stato gira alla Regione Lazio 50 mln di euro in più per l'anno in corso e Fabrizio Ghera ne gira ad Atac solo 12. Sui restanti 38 mln di euro ci fa la cresta e se li tiene in cassa.

La nota ufficiale di Regione Lazio

Tutto accade nel silenzio del Comune di Roma, al quale arriva una nota ufficiale di Regione Lazio. Toni da veri magnanimi: “Per la prima volta nella storia Roma Capitale riceve 252 milioni di euro di stanziamenti da parte dellaRegione Lazio per il Tpl”. La firma è dell'assessore Ghera che si dimentica che lo stanziamento del fondi regionale dei Trasporti era a 240 mln e sorvola sul fatto che il Governo ha aumentato il fondo per Roma di 50 mln. Così nelle tasche del'Atac e in pieno Giubileo, ne arrivano solo 12.Il resto dei 38 spariscono misteriosamente o finiranno per finanziarie la Cotral: un po' per l'extraurbano, sperano molto di più i pendolari della Roma-Lido e della Roma-Viterbo.

La macchina della propaganda colpisce ancora

Fatti i dovuti conti, si commentano da sole le parole della propaganda di Regione Lazio: “La Giunta di centrodestra conferma la grande attenzione per la mobilità dei cittadini della Capitale e della Regione Lazio con uno stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto ai 240 milioni che arrivavano al Campidoglio negli anni precedenti. La Giunta Rocca ha ottenuto un aumento dei finanziamenti per la mobilità della nostra Regione dal Fondo nazionale trasporti dopo tantissimi anni grazie all'incremento delle risorse deciso dal Governo Meloni", dichiara l’assessore Fabrizio Ghera”.