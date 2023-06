Rifiuti, Gualtieri: “Roma pulita per il 2026, anche con poteri da commissario”

Parlando alla trasmissione di Rai 3 Agorà, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto sull'0emergenza rifiuti che imperversa in città da settimane. “Per la fine del mio mandato - ha detto - come ho promesso Roma sarà pulita. Sono disponibile a usare poteri da commissario”.

“Ora usciamo da questa crisi - ha spiegato - e cominceremo a migliorare. Per il Giubileo avremo già un buon livello. Noi adesso affitteremo i mezzi per la raccolta e, se serve, utilizzeremo pure i poteri da commissario per comprarli in tempi più rapidi. È successa una cosa semplice - ha detto - il processo di efficientamento ha portato un rallentamento delle manutenzioni, mentre il Tar ha annullato la gara per l'acquisto di nuovi mezzi. È frustrante per un'amministrazione che si annulli una gara del 2019 e si ricominci da capo. Solo in Italia. Sono stati annullati pure i lotti dove non c'erano ricorsi. Per cui oggi ci sono dei problemi in alcune zone della città per la raccolta. Allora, mentre si efficientano i processi di manutenzione, si affittino subito i mezzi. Sono arrivati i primi due, ora ne arriveranno altri 40”.

L'uso dei poteri da commissario

Il sindaco ha infine parlato della possibilità di avvalersi dei poteri di commissario per il Giubileo 2025. “Sono disponibile a usare i poteri commissariali - ha detto - per risolvere questa situazione abbiamo risolto gli sbocchi abbiamo messo più operatori in strada e stiamo reintroducendo lo spazzamento ma poi se non ci sono i mezzi chiaramente l'intera raccolta fa dei passi indietro”.

Il tema rifiuti è stato al centro del colloquio tra il sindaco e la premier Meloni nel pomeriggio del 27 giugno. Nel confronto i due hanno parlato anche della possibilità di usare i poteri da commissario per accelerare l'acquisto di nuovi mezzi.

M5s-LcR: “L'ultima trovata: i poteri da commissario”

"Anche su Ama assistiamo al fallimento di Gualtieri e della Alfonsi - scrivono in una nota i gruppi capitolini del M5s e la Civica Raggi - l'ultima trovata? Chiedere poteri commissariali per acquistare nuove vetture, perché le gare fatte secondo il Codice degli appalti sono troppo difficili. Ci chiediamo come mai da novembre 2021, quando fu cacciato il precedente presidente Zaghis, non è stato più firmato alcun atto. E come mai non si domandi all'attuale presidente Pace il motivo per cui dalla settimana scorsa sono stati restituiti 10 camion che erano in manutenzione a una ditta esterna, chiaramente non riparati, mentre si attendeva da 12 mesi la firma dei preventivi''.