Rifiuti, niente differenziata alle Poste: il video denuncia finisce sui social

Buste stracolme di ogni cosa, accatastate vicino ai secchi – pieni – dell'immondizia. Bottiglie e bicchieri di plastica, tovaglioli, carta e cartoni della pizza gettati tutti insieme, senza differenziare nulla. Nei sacchi anche documenti e materiale appartenente alle Poste Italiane.

Tutto ripreso da un video, poi postato dall'account Twitter Lavoratori_Ama che denuncia – e fa intendere dal tweet – come alle Poste non si usa fare la differenziata: “Perché differenziare, quando puoi bruciare”. Dunque, i lavoratori dell’Ama si sono trovati davanti decine di buste ammassate intorno ai secchioni con dentro carta e cartoni marchiate Poste Italiane, bottiglie e bicchieri di plastica, fazzoletti e persino rami e foglie secche. Critiche anche all'Ama stessa che non fa controlli e, di conseguenza, sanzioni.

Il Tweet di denuncia

Tra gli utenti fans di @gualtierieurope e @Sabrinalfonsi ci sono anche le @PosteSpedizioni. Perché differenziare, bruciamo tutto. Controlli e sanzioni #Ama "niet". Poi secondo le lobby dell'incenerimento, Roma più del 65% di differenziata "gnà fà"