Rifiuti speciali all'aria aperta: sequestrata discarica abusiva di 4 ettari

Una discarica abusiva di rifiuti speciali della superficie di oltre 4 ettari, adiacente a via Portuense e situata a Fiumicino vicino a Parco Leonardo, è stata sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Denunciati all’Autorità Giudiziaria i tre proprietari del terreno.

L’area è stata individuata nel corso di una perlustrazione del territorio dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino – coordinate dal Gruppo di Civitavecchia – a cui non è sfuggita la presenza di una mole di rifiuti speciali altamente inquinanti come materiale ferroso, elettrodomestici, parti di mobilio, guaine, vernici, pneumatici e di scarti di demolizioni edilizie. Il materiale rinvenuto, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l’ambiente.

Tre soggetti, proprietari e possessori del terreno, dovranno ora rispondere dei reati di abbandono incontrollato di rifiuti speciali e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.