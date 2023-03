Rocca Sinibalda, una mostra speciale nel castello: le sculture di Marcos Cei

Nel magnifico castello medievale di Rocca Sinibalda è stata allestita una mostra speciale: nella sontuosa sala grande sono esposte le tre Parche di Marco Cei, famoso scultore italo-francese.

Il Castello ha più volte ospitato le sue opere. È stato lo staff del castello a ribattezzare le tre sculture “le Parche”. Le tre statue custodiscono lo staff del cannocchiale e ciascuna di esse ha un nome: Vulcania, Amazonia e l'Angelo. L'eccentrico scultore le portò nel castello di Rocca Sinibalda anni fa e qui sono rimaste. Oltre alle tre statue, il castello ospita ora i Dioscuri, due magnifiche sculture realizzate da Agapito Miniucchi, uno scultore umbro recentemente scomparso. A queste opere d'arte scultorea si aggiungono le opere d'arte della natura: sta cominciando la primavera e presto i giardini del castello si mostreranno in tutto il loro splendore. Presto saranno organizzati dei tour anche nei giardini.

Come visitare la rocca

Il Castello di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti, si può visitare prenotando visite individuali o di gruppo il sabato e i prefestivi alle 15,30. La domenica e i giorni festivi invece l'orario è alle 11. Da aprile in poi il sabato e i prefestivi l'orario si sposta alle 16. A Pasqua l'orario sarà sempre quello delle 11. A Pasquetta alle 11 e alle 16. Per prenotare è necessario chiamare il numero o contattare lo staff tramite il sito.