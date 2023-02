Roma, a scuola d'imprenditoria: il corso per stranieri su come si fa impresa

A scuola di imprenditoria: la Camera di Commercio di Roma ha lanciato un corso gratuito di formazione destinato ad aspiranti imprenditori stranieri. Pagamenti, rapporti con le banche, usura, sono solo alcuni degli insegnamenti offerti in questa iniziativa.

L'iniziativa è stata ideata dall'Osservatorio sulle Politiche per il Contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio, in collaborazione con la Banca d'Italia, con la Cna di Roma e con la Questura di Roma.

Lo scopo dell'iniziativa

Il corso è rivolto agli imprenditori stranieri in Italia, sopratutto quelli più giovani. Tra il 2021 e il 2022 in Italia sono nate più 9000 imprese con soci o titolari stranieri. Operare in un Paese diverso, di cui non si conosce la lingua né i meccanismi burocratici e amministrativi, potrebbe essere complesso. Il corso ha proprio lo scopo di superare queste barriere.

“Quando le imprese si trovano in difficoltà economiche e non riescono ad avviare un rapporto proficuo con le banche - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - si rivolgono, purtroppo, a sistemi informali o all’usura. Con questa iniziativa puntiamo a sostenere ulteriormente il tessuto produttivo romano e, in particolare, gli imprenditori non nati in Italia, aiutandoli a rendere efficaci i rapporti con gli Istituti di credito, a gestire le eventuali difficoltà finanziarie ed evitare i rischi delle truffe e del riciclaggio”.

Modalità di partecipazione

Per partecipare occorre iscriversi sul portale web messo a disposizione dalla Camera di Commercio. Il corso sarà costituito da quattro incontri via web o in forma ibrida, ciascuno curato da uno degli enti che ha partecipato all'iniziativa.

Le lezioni

Il primo incontro sarà il 7 marzo e sarà erogato dalla Banca d'Italia. La lezione sarà incentrata su conti correnti, metodi di pagamento, le forme di tutela per i consumatori e le possibili truffe a cui si è esposti. Il secondo incontro sarà gestito invece da Cna Roma: si parlerà dei contratti bancari, dei servizi per l'attività d'impresa, le garanzie, i meccanismi delle banche. Sempre la Cna si occuperà anche della terza lezione, incentrata sulle difficoltà finanziarie a cui possono andare in contro le imprese. L'ultimo incontro sarà invece gestito dalla Questura e sarà incentrato sull'usura e sul riciclaggio, nonché sul modo in cui la criminalità organizzata può insinuarsi nelle aziende in crisi.