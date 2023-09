Roma, abbonamenti gratis agli under19, boom di richieste, il sito Atac fa tilt

Gli abbonamenti gratuiti per gli under 19 mandano in tilt il sito dell'Atac. Migliaia di richieste e accessi record per l'operazione Back to school hanno fatto letteralmente scoppiare i server dell'azienda di trasporto di Roma. Al punto che i tecnici hanno dovuto mettere un'allert on line per sottolineare che l'operazione trasporti gratuiti non è scadenza e quindi non c'è fretta per ottenere la metrebus card gratis.

In poche ore, infatti, il sito atac.roma.it è andato in down: impossibile aprire le pagine, velocità di navigazione pari a zero e le richieste sono rimaste inevase. Una situazione che ha scatenato una pioggia di proteste degli utenti.

L'allert on line

Per rimediare alla figuraccia Atac si è dovuta affrettare a realizzare un banner con un avviso. "ATTENZIONE: hai tutto il tempo per usufruire dell'agevolazione poiché non ha scadenza! Il 7 settembre non è un click day. Quindi se hai un abbonamento attivo mensile/annuale ordinario o agevolato puoi rinnovarlo, alla scadenza, in qualsiasi momento. Ovviamente, al momento del rinnovo dovrai essere in possesso dei requisiti di età e residenza".

Andamento lento

Per ottentere il bonus trasporto, infatti, è necessario registrarsi sul sito Atac e pagare 50 euro per l'abbonamento annuale. L'agevolazione non ha scadenza quindi se si ha un abbonamento attivo mensile/annuale ordinario o agevolato è possibile rinnovarlo alla scadenza in qualsiasi momento. Ovviamente, al momento del rinnovo si dovrà essere in possesso dei requisiti di età e residenza.

Il vademecum

Se si è in possesso di una Metrebus Card Personalizzata: basta accedere a MyAtac, andare alla sezione "Roma Under 19" e compilare il form, allegando il documento ed eseguendo la transazione di 50 euro. In questo modo la Metrebus Card è carica e l'abbonamento annuale Roma sarà valido 12 mesi dalla data di emissione.

Se non si ha una Metrebus card

Se non si è in possesso di una Metrebus Card Personalizzata: per accelerare i tempi di rilascio, accedere a MyAtac ed eseguire la pre-registrazione nella sezione "Roma Under 19", compilando il form e allegando il documento. Si riceverà una ricevuta di conferma, che andrà stampata e portata in biglietteria unitamente al documento di identità o fototessera. Contestualmente alla prima emissione della Metrebus Card si dovrà effettuare il pagamento di 50 euro e attivare l'abbonamento per 12 mesi

Caos in biglietteria

Non solo il sito è andato in tilt. Anche alle biglietterie di Termini c'è stato un sovraffollamento con code e disagi contenuti solo dai dipendenti dell'Azienda di trasporto capitolina. Insomma il trasporto gratuito piace ai ragazzi e ai genitori che potranno così risparmiare un bel po' per far muovere i propri figli. Una bella operazione che punta a fidelizzare sempre più i romani all'uso di bus, tram e metropolitane.