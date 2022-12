Roma, accoltella un uomo alla Borghesiana, arrestato un albanese di 47 anni

È un albanese di 47 anni la persona che ha accoltellato e ucciso un uomo alla Borghesiana. Grazie sopratutto alle telecamere di sorveglianza della zona, la Polizia è riuscita a risalire all'assassino che si è era dileguato subito dopo aver colpito la vittima.

Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, su via della Borghesiana. La vittima è Nazzareno Paolo Teti, 52 anni. L'uomo era originario di Vibo Valentia ma si era trasferito a Roma da molti anni. Teti era in sosta con la sua auto in strada quando l'albanese lo ha sorpreso alle spalle, accoltellandolo all'altezza del collo. L'aggressore si era poi dato alla fuga. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Squadra Mobile e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato la vittima in ospedale. Purtroppo è morto poco dopo essere arrivato.

Le indagini lampo e l'arresto

La Polizia si è subito messa sulle tracce dell'aggressore. Raccogliendo testimonianze e le registrazione delle telecamere di sicurezza poste nell'area, sono riusciti rapidamente a risalire all'identità dell'assassino, trovandolo in un parcheggio. Si tratta di un albanese di 47 anni: il movente sarebbe la gelosia, in quanto pare che la vittima avesse una relazione sentimentale con la moglie dell'albanese. L'albanese è stato arrestato e gli inquirenti hanno chiesto la convalida al gip.