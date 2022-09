Roma: “Chi siamo e quanti siamo”. Il Comune avvia il nuovo censimento

Il censimento partirà dal 13 ottobre con le interviste alle famiglie per l'indagine areale, mentre dal 3 ottobre al 12 dicembre si dovrà compilare in autonomia un questionario online per l'indagine da lista.

Partono ufficialmente da venerdì 30 settembre le indagini per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, con cui l'Istat rileva le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. Roma Capitale mette in campo 135 rilevatori che contatteranno le famiglie coinvolte nel censimento.

Le due indagini: come funzionano

L'indagine “areale” inizierà dal 13 ottobre e le famiglie selezionate dai rilevatori dovranno compilare il questionario Istat su un dispositivo portatile. Saranno invece avvisati dall'Istat con una lettera personalizzata, i nuclei familiari coinvolti nell'indagine “da lista”, che dovranno compilare autonomamente un questionario online nel periodo di tempo che va dal 3 ottobre al 12 dicembre. Per l'indagine “da lista”, sarà possibile compilare il questionario anche con l'aiuto degli operatori dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del municipio di residenza, un servizio gratuito fino al 22 dicembre. L'intervento dei rilevatori per l'indagine da lista è previsto solo in caso di mancata compilazione autonoma e prevede, tra il 7 novembre e il 22 dicembre, il raggiungimento dei rilevatori nelle abitazioni delle famiglie o l'intervista a quest'ultime contattate dagli operatori comunali. Il censimento permanente prevede l'obbligo di risposta con sanzioni in caso di mancata compilazione dei moduli. Tutti i dettagli sulla rilevazione, inclusi gli orari di apertura degli URP, sono disponibili sul portale di Roma Capitale alla sezione Dati e statistiche, Comunicazione, Censimenti.