Roma, autopsia sul 12enne precipitato: spunta un rimprovero per i compiti

La magistratura vuole far luce sulla morte del 12enne caduto da un balcone a Centocelle. Per questo motivo è stata disposta l'autopsia sul corpo del piccolo. L'impatto a terra potranno dare una risposta e capire se si è trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Un rimprovero per dei compiti non fatti sembra esser alla base del gesto. Ora gli inquirenti dovranno capire se il bambino di 12 anni abbia reagito arrampicandosi come reazione oppure se voleva uccidersi. Anche se c'è da dire che fonti investigative parlano di un gesto volontario.

Testimoni in Caserma

Per questo motivo i Carabinieri stanno ascoltando decine di testimoni. Sequestrato anche un filmato girato da un gruppo di ragazzi in piazza dei Mirti in cui la scena è stata ripresa. I vicini hanno sentito urlare il padre, subito dopo la caduta dal quinto piano: "E' tuttta colpa mia", avrebbe ripetuto il genitore disperato. Il padre del 12enne, secondo alcune testimonianze, ribadite anche da post sui social di quartiere, è stato visto correre disperato in attesa dell'ambulanza. Sembra che poco prima avesse rimproverato il figlio maggiore per i compiti da fare a casa dopo la scuola. Una versione ora al vaglio dei carabinieri della compagnia Casilina che indagano sull’accaduto. I familiari, sconvolti da quanto accaduto, sono stati sentiti dai militari dell’Arma che nelle prossime ore potrebbero acquisire il telefonino del minorenne per ricostruire i suoi contatti e i messaggi che ha inviato negli ultimi giorni.

Il filmato choc

Intanto i militari hanno bloccato il rischio divulgazione di un video choc che casualmente, mentre una ragazza stava girando un filmato con il cellulare, aveva ripreso anche la drammatica scena. Parlando con la ragazza e altri coetanei, i militari hanno accertato che il video venisse cancellato e gli stessi giovani appartenenti alla comitiva si sono resi conto della delicatezza della situazione e hanno distrutto il filmato.

L'autopsia

Sarà eseguita domani, venerdì 13 ottobre, l'autopsia sul corpo del 12enne, precipitato martedì dal terrazzo della sua abitazione a piazza dei Mirti a Centocelle. L'esame verrà condotto dall'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata.