Roma, bimba di un anno morta in auto: sarebbe stato il padre a dimenticarla

Il luogo in cui era parcheggiata l'auto

Una bimba di un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri, davanti all'asilo nido Lunetti dei dipendenti del Ministero della Difesa della Cecchignola. A dimenticarla in auto sarebbe stato il padre, un Carabiniere, che avrebbe dovuto portarla all'asilo. Questa l'ipotesi investigativa per il momento.

La madre della piccola doveva invece passare a riprenderla. Quando è arrivata all'asilo, le è stato detto che la piccola non era mai arrivata all'asilo. A notare la piccola nella Renault Megane rossa è stato un passante che ha dato l'allarme intorno alle 14,40. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nel frattempo dei dei militari della cittadella della Cecchigno avevano giàrotto il vetro per dare il primo soccorso alla bambina. Sono stati allertati anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla, senza successo.

Le indagini

Entrambi i genitori della piccola sono ora in stato di shock. Gli inquirenti hanno isolato l'area per fare tutti i rilievi del caso, coordinati dalla Procura. L'auto e l'area in cui era parcheggiata sono state sottoposte a sequestro.