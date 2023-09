Roma, cantiere di piazza Pia: le commissiono chiedono ristori ai commericant

Riapertura di via della Conciliazione e varchi della Ztl spenti nelle fasce orarie più sensibili, ma anche ristori per i commercianti qualora subissero un danno dallo svolgimento dei cantieri per la pedonalizzazione di piazza Pia, tra Castel Sant'Angelo e il Vaticano. È la proposta - a cui si aggiunge la richiesta all'assessora al Commercio, Monica Lucarelli, ad aprire un tavolo di confronto - avanzata dai presidenti delle commissioni capitoline Lavori pubblici e Mobilità, Antonio Stampete e Giovanni Zannola.

Seduta congiunta

Oggi le due commissioni si sono riunite in seduta congiunta per fare un soprallugo all'area del cantiere, per verificare l'andamento dei lavori e le ripercussioni sul traffico. "Abbiamo voluto verificare immediatamente il disagio segnalato dai cittadini del territorio", ha spiegato Stampete. "L'obiettivo è quello di comprendere insieme agli uffici tecnici come impattare il meno possibile sui residenti, sul traffico viario e sulle attività commerciali dell'area San Pietro, dopo l'avvio del primo cantiere giubilare", ha aggiunto Zannola.Le commissioni produrranno un atto di indirizzo con cui impegnare il sindaco Roberto Gualtieri e la giunta capitolina a valutare: la riapertura di via della Conciliazione, l'apertura della Ztl nelle fasce orarie più sensibili, la mattina per andare a lavoro e il tardo pomeriggio per il rientro a casa dei residenti, l'avvio di un tavolo con i commercianti per quantificare un eventuale indennizzo a parziale ristoro delle perdite derivanti dalla cantierizzazione del quadrante, vista la durata dei lavori di oltre un anno.

Appello alla Lucarelli

A ciò si aggiunge l'invito a Lucarelli a convocare in tempi stretti un tavolo di confronto sul tema degli indennizzi. Ai fini di un'azione congiunta sarà chiesto il coinvolgimento di tutti gli organi di governo e tutte le istituzioni, dal questore al prefetto, dal ministro dell'Interno al Vaticano per agevolare e mettere in sicurezza le operazioni intorno a piazza San Pietro.A piazza Pia saranno svolti interventi per 70 milioni di euro. È previsto il monitoraggio continuo dei flussi di traffico e di pellegrini nell'area per cercare modifiche migliorative dei percorsi che mano a mano saranno liberati dai lavori. Stasera inizieranno i lavori per l'aumento delle corsie destinate ai veicolo sotto la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta (Pasa). L'obiettivo è quello di facilitare la circolazione intorno all'area di piazza Pia, interessata dai cantieri per le opere per il Giubileo, oltre a garantire un miglior deflusso di via Gregorio VII. Nel dettaglio: si lavorerà sulla corsia preferenziale che va da Piazza della Rovere a Largo Porta Cavalleggeri.

Le misure

Il traffico in senso contrario non verrà interrotto. I lavori proseguiranno per alcune notti. Si conta di terminare gli interventi sotto la galleria Pasa al massimo in una settimana.Entro il Giubileo del 2025, sarà concluso il sottopasso che consentirà di far defluire il traffico al di sotto del livello stradale, senza intralciare la passeggiata nell'area Vaticana, da cui si gode uno degli scorci più belli e fotografati al mondo. Tra gli interventi prioritari da attuare per facilitare residenti, turisti ed esercenti le attività commerciali durante questo anno e mezzo di cantierizzazione dell'area, ci saranno percorsi alternativi a via della Conciliazione - già operativi dalla prima metà di ottobre prossimo, e il rafforzamento di ogni forma di segnaletica che guidi i flussi di traffico e di pedoni verso gli sbocchi locali.

Chiude la galleria Pasa

Da questa sera, mercoledì 20 settembre, inizieranno i lavori per l'aumento delle corsie sotto la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta (Pasa). L'obiettivo è quello di facilitare la circolazione intorno all'area di Piazza Pia, interessata dai cantieri per le opere per il Giubileo, oltre a garantire un miglior deflusso di Via Gregorio VII. Nel dettaglio: si lavorerà sulla corsia preferenziale che va da Piazza della Rovere a Largo Porta Cavalleggeri. Il traffico in senso contrario non verrà interrotto. I lavori proseguiranno per alcune notti. Si conta di terminare gli interventi sotto la galleria Pasa al massimo in una settimana.