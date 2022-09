Roma, caro amico ti ammiro: la mostra su Lucio Dalla al museo dell'Ara Pacis

Al museo dell'Ara Pacis la musica di Lucio Dalla "risuona" in un evento artistico in tributo a uno dei migliori cantautori della scena italiana e internazionale.

Va in scena dal 22 settembre fino al 6 gennaio 2023 “Lucio Dalla – Anche se il tempo passa”, la mostra-evento dedicata a una delle icone musicali italiane e non solo, organizzata dalla Fondazione Lucio Dalla e a cura di Alessandro Nicosia, che sarà ospitata presso le stanze del museo dell'Ara Pacis. Aperta dalla conferenza stampa che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Carlo Verdone e Renzo Arbore, che porteranno le testimonianze dirette della loro amicizia con il genio musicale, la mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2023, in una location che parla attraverso la bellezza e arte, così come i capolavori di Lucio Dalla.

Le canzoni che tutti hanno cantato per un genio che a tutti manca

Memorabili, e impossibili da dimenticare, i capolavori come “Anna e Marco”, “L'anno che verrà” e “Caruso”, ma anche “Come è profondo il mare” fino all'album “Canzoni”, che uscito nel 1996 superò il milione di copie vendute contenente il singolo “Canzone”, il pezzo la cui apertura potrebbe coincidere con le sensazioni che i fan, e non solo, potranno vivere partecipando all'evento mostra nel museo dell'Ara Pacis, “Non so aspettarti più di tanto; ogni minuto mi dà; l'istinto di cucire il tempo; e di portarti qua”. Perchè Lucio Dalla non è solo un musicista e un'icona, ma parte del patrimonio di ricordi e di strofe che almeno una volta nella vita è capitato di cantare a tutti.