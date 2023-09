Roma, cassonetti dell'immondizia trasformati in Vespasiani: città senza decoro

Un cassonetto dell'immondizia trasformato in un vespasiano. A Roma accade sempre più spesso: in una città dove il decoro è un ricordo lontano e i wc pubblici non esistono quasi più la scelta più comoda e fare pipì dove capita. Nel video postato su twitter dal alcuni lavoratori Ama si vede un uomo che, in pieno giorno, scambia un cassonetto per un wc

Toilette a cielo aperto

"Naturalmente urinare accanto ai cassonetti non è raro in una città dove i WC pubblici sono totalmente insufficienti come denunciamo spsso", si legge nel tweet. Ma la situazione a Roma è davvero allo sbando. Dai rifiuti ai wc, passando per il verde e il decoro tutto sembra lasciato al caso.

Boom di video

Negli ultimi giorni, infatti, sui social spopolano i video in cui si vedono le strade della Città Eterne scambiati per dei cessi a cielo aperto. Fino a quando? Sicuramente i pochi bagni pubblici non sono sufficienti. Una situazione che, col Giubileo, rischia di diventare un problema enorme.