Roma, dopo gli insulti a Casalino, il ras degli ambulanti perde le bancarelle

A piazzale Flaminio non ci saranno più le bancarelle. Mentre il sindaco di Roma Gualtieri esprime solidarietà a Rocco Casalino per gli insulti omofobi ricevuti dal ras delle bancarelle Augusto Proietti, la presidente del II municipio Francesca Del Bello e l’assessora al Commercio Valentina Caracciolo non hanno dubbi:

"Abbiamo deciso che questa e altre aree vanno liberate".

Decisione irrevocabile

La decisione è irrevocabile e supportata non solo da un punto di vista politico ma anche giuridico perché una sentenza del Tar dello scorso anno stabilisce che lì, i banchi degli ambulanti, non possano stare. A maggior ragione ora che l’area è sotto la lente di ingrandimento anche per via dei pesanti insulti ricevuti da Casalino, portavoce del presidente del Consiglio quando a Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte e che ora abita nel piazzale.

Il caso Casalino

La richiesta di rispettare le regole ha scatenato parole vergognose contro Casalino che insieme ad altri residenti del quartiere (ora intimoriti dalla rappresaglia video di Proietti) ha chiamato i vigili urbani. "Casalino sta stolchizzando gli ambulanti. Che t’hanno fatto, t’hanno rotto il c… e non ti hanno pagato bene?". Anche Gualtieri è intervenuto sulla vicenda: "Ho chiamato Rocco Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell’amministrazione capitolina — ha detto il sindaco di Roma — per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto. Si tratta di un episodio inaccettabile: questa Giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a piazzale Flaminio".

Il secondo Municipio

Nei prossimi giorni il consiglio del II Municipio approverà il Piano del Commercio propedeutico alla messa a bando delle concessioni e a piazzale Flaminio i banchi non sono previsti. Anche in altre strade, come viale Somalia e via Ravenna le bancarelle non ci saranno più e onde evitare ricorsi, l’assessora Caracciolo ha aperto il dialogo con i rappresentanti degli ambulanti sulle ricollocazioni. Sempre che si trovi un’alternativa: il municipio è già sold out.