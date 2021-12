Roma ferma auto e motorini più inquinanti, polveri sottili alle stelle

A Roma mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre non potranno circolare i ciclomotori e motoveicoli pre- euro 1 e autoveicoli a benzina euro 2. Il provvedimento è stato preso dal Campidoglio oggi stesso dopo aver rilevato il superamento del livello di pm10 nella rete urbana di monitoriaggio.

Per i veicoli indicati, considerati i più inquinanti, sarà vietato lo spostamento nella ZTL Fascia Verde dalle 7,30 fino alle 20,30.

Allarme PM10

Le pm10, le cosiddette polveri fini, sono le particelle inquinanti presenti nell'area. Nel periodo invernale, specialmente nelle grandi città, il loro livello tende a salire, causando effetti negativi sulla salute della popolazione. La centralina di Arpa Lazio ha rilevato, in questi giorni, un superamento del livello di concentrazione consentito, facendo scattare l'allarme smog. Come si legge dalla nota emanata dal Campidoglio: "Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nella Ztl Fascia Verde, fermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19".

Regolazione dei riscaldamenti

Il provvedimento, oltre a prevedere due giornate di blocco del traffico, ha stabilito anche che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 17 o 18°, in funzione del tipo di edificio. Il provvedimento prevede inoltre delle deroghe alla circolazione indicate sul portale di Roma Capitale.

