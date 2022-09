Roma, i migliori danni della nostra vita: Renato Zero che casca scatena il web

Da zeromania a cadutamania è un attimo: è già virale il video che riprende la caduta di Renato Zero per la strada dopo che il cantante aveva parcheggiato il suv sulle strisce pedonali.

Il video è stato girato da un cittadino romano che vedendo l'artista, pronto a prendersi il Circo Massimo con sei concerti in programma, lo ha ripreso mentre parcheggiava il suo Mercedes classe G sulle strisce per poi inciampare sul marciapiede. La clip è stata ripostata da Welcome to Favelas e ha scatenato i commenti sul cantante che si “presenta” così alla vigilia del Circo Massimo.

“La favola mia”, ma non troppo

Non è stata proprio la favola di cui canta nel successo de “La favola mia” quella che vede protagonista Renato Zero nelle ultime ore sul web. Ripreso da un cittadino in via dei Quattro Venti a Monteverde Vecchio, il cantante parcheggia il suv nero sulle strisce pedonali e poi, sul bordo del marciapiede, inciampa goffamente cadendo di faccia. Si è poi rialzato ed è stato soccorso da un passante che ha assistito alla scena.

Il video è virale, si scatena la fantasia degli utenti

“L'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai” stavolta non rimane solo nel testo della canzone, ma si materializza nel cittadino che ha ripreso la scena in diretta e il cui video ha preso il volo sui social network, scatenando i commenti dei fan e non solo. “Oddio, l'ho preso in diretta”, esclama l'uomo riprendendo la scena che ripubblicata da Welcome to Favelas su Instagram ha superato le 40mila visualizzazioni in meno di ventiquattr'ore e ha dato vita a una rassegna di commenti tutti da leggere, tra i quali quello di Asia Argento: “Ma poverino, c'ha le suole chiodate”. E ancora gli utenti scatenati, “Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi”,”Il marciapiede no, non l'avevo considerato!, “Renato Zero marciapiede uno”, “Sottozero”, “Sorreggimi forte che nessuna sosta è infinita”.

È già “show” prima del Circo Massimo

Il cantante romano sarà impegnato in sei date di concerti con cui al Circo Massimo festeggerà, seppur in ritardo dal 2020, i suoi settant'anni compiuti il 30 settembre di due anni fa in piena pandemia. In ogni caso, anticipando gli show del 23, 24, 25, 28, 30 settembre e 1 ottobre, qualcuno potrebbe già canticchiare ridendo uno dei successi più grandi di Renato Zero, con una piccola modifica al testo dopo l'incidente di Monteverde: “I migliori danni della nostra vita”.