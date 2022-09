Roma, il parco Labia torna tra gli anni 60 e 70: due giorni di Festival Hippie

Al parco Labia va in scena la due giorni che riporta i partecipanti nelle atmosfere hippie a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70, con spettacoli, meditazioni, yoga e concerti a tema.

Il villaggio che il parco ospiterà in occasione del festival dedicato alla cultura hippie vedrà attività che coinvolgeranno tutti, dagli artigiani alle aziende agricole e biologiche, dagli operatori olistici fino ai ricercatori etico-spirituali, ma anche scrittori, musicisti e artisti di strada. Una due giorni di un'atmosfera unica e costante, che accompagnerà costantemente i partecipanti con sonorità vibrazionali dirette al corpo e all'anima, come i concerti acustici (con campane di cristallo, gong, campane tibetane, harp guitar, hang) di Alessandro Scintu, Paolo Rasile e Andrea Pietrangeli. Previste annche attività rivolte ai bambini, con laboratori di creatività, improvvisazione teatrale, spettacoli e teatro.

Il programma e gli eventi

Ognuna delle due giornate si aprirà alle 10,30 e per il sabato è molto atteso l concerto medidativo “Power of Woman” di Eleneh Flowering Light “one woman band”, insieme alla danza Tribal Fusion del gruppo Twins di Francesca Trezza previsto per le 18,30, un viaggio tra melodie, ritmi orientali e fusioni contemporanee. In programma anche sedute di yoga e meditazione, oltre all'Hippie Market, dove l'originalità dell'artigianato hippie metterà in vendita una varietà di oggetti di ogni tipologia, dalle borse agli oggetti da arredamento, fino a medicinali per la meditazione e i gioielli.

Le conferenze, le attività e lo stand della birra

Durante i due giorni si svolgeranno anche dei momenti culturali con le conferenze “Ricollegare il Pensiero Quantico del Cuore”, “Femminino Sacro”e “Psicosciamanesimo", nonché le presentazioni dei libri “Sii Felice! Tutto è già risolto” di Tiziana Vignoli, “Il tempo della madre” di Ida Lo Sardo, “ShamanArt” di SilVia LoV, psicosciamana del femminino sacro allieva di Jodorowsky. Spazio anche per le attività di gruppo che spaziano dallo Yoga al Tai Chi Chuan, fino al Bagno di Gong,al Sound Healing, al viaggio sciamanico, alla meditazione e alla respirazione alchemica. Nell'area streetfood sarà invece possibile assaggiare una selezioni di birre artigianali dell'Oktoberfest.

I concerti delle due serate

C'è grande attesa per i concerti che chiuderanno ciascuna serata, con la Band Hippie Family che sabato 1 ottobre alle 20,30 dedicherà il live alla “Summer of Love” e ai migliori artisti rock del periodo 1967-1974, mentre sono due i concerti previsti per domenica 2 ottobre. Dalle 18,30, uno spettacolo di musica e fuoco andrà in scena a cura di Alessandro Scintu anticipando il concerto delle 20,30 con la Band Black Cardillac all'insegna del rock'n'roll.

Di seguito, il programma delle discipline olistiche

Sabato 1 ottobre

h. 11.30-12.30 Vinyasa Yoga (offerta libera)

h. 12.00-13.00 Tai Chi Chuan (10€)

h. 15.00-16.00 Respirazione Alchemica-Sessualità Sacra (10€)

h. 15.00-16.00 Odaka Yoga (offerta libera)

h. 16.00-17.00 Navakaraṇa Vinyāsa Yoga e Bagno Sonoro (12€)

h. 17.00-19.00 Canto dell’Utero - Risvegliare, onorare il Femminile Sacro (10€)

h. 19.30-20.30 Hatha Yoga (10€)

Domenica 2 ottobre

h. 11.30-13.00 Mindfulness (offerta libera)

h. 12.00-13.00 Workshop esperienziale sull’energia delle gemme, pietre e cristalli, forme e metalli di Alessandra Dhyan Kaur Cristilli

h. 12.00-13.00 Tai Chi Chuan (10€)

h. 15.00-16.40 Bagno sonoro vibrazionale - Sound Healing (15€)

h. 17.00-18.15 Bagno di Gong (10€)

h. 18.00 Workshop Consapevolezza Ciclica

Descrizione: "E se il ciclo mestruale fosse il nostro super potere?"

Un incontro per comprendere la nostra natura di donne, per iniziare a liberarci da antichi pregiudizi e riscoprire il potere della ciclicità femminile.

h. 18.30-19.30 Viaggio Sciamanico con Tamburo Sacro (10€)

h. 19.30-20.30 Hatha Yoga (10€)