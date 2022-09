Roma, la rivoluzione della galleria Alberto Sordi: restyling e nuovi negozi

La galleria Alberto Sordi in piazza Colonna verrà restaurata completamente: la Rinascente al posto della Feltrinelli, Uniqlo e Giochi preziosi con un'area giochi per bambini entro il secondo semestre del 2023.

Il progetto di restyling della galleria Alberto Sordi, che sorge davanti a Palazzo Chigi nel cuore della città, sarà finanziato dal fondo Prelios Sar e vedrà l'installazione di un nuovo impianto d'illuminazione, la ripulitura dei marmi e, secondo le prime indiscrezioni, l'arrivo di nuovi marchi nelle vetrine, tra i quali Rinascente, la giapponese Uniqlo e un'area adibita ai giochi per bambini affiancata al negozio Giochi Preziosi. Con l’occasione è stata inaugurata ‘Roma Street Art’, la mostra curata da David Vecchiato, in arte Diavù, con oltre 60 opere realizzate da 22 artisti, mentre

Onorato, “È un momento di record per Roma”

Per l’assessore allo sport e grandi eventi, “forse se ne stanno accorgendo più all'estero che in città ma Roma sta rinascendo. Ricordo solo che Roma è torrnata dopo 10 anni ad essere la città con più biglietti staccati per concerti, superando di 500mila ticket Milano. Da qui a 5 anni, poi, i posti letto a 5 stelle lusso saliranno di 6000 unità. Registriamo poi il 222% di turisti americani, che soppiantano bene i russi e i cinesi che in questa fase non viaggiano. Numeri importanti anche per chi ha deciso di investire qui. Il rilancio della galleria Sordi – dichiara Onorato - è un altro passo importante che va a riqualificare uno spazio che i romani amano e le nuove attività commerciali daranno una nuova attrattiva per i turisti in un momento in cui la città sta segnando dei record, seconda nel mondo solo a Parigi per flussi turistici".

I finanziatori del restyling, “Sarà punto di riferimento dello shopping romano”

‘’Faremo di Galleria Alberto Sordi un salotto urbano aperto e fruibile, ripristinando le condizioni originarie dell’edificio, rendendolo più attraente per i cittadini e per i turisti e soddisfacendo le esigenze della clientela - ha sottolineato Patrick Del Bigio, Amministratore Delegato di Prelios Sgr., che finanzia il restyling -. Puntiamo, infatti, a ospitare storici negozi della Capitale e grandi marchi nazionali e internazionali di diverse categorie merceologiche, per dare vita al nuovo punto di riferimento dello shopping romano. Con l’evento di oggi il primo di una lunga serie, - continua Del Bugio - che accompagnerà il rinnovamento della Galleria, Prelios SGr sottolinea ancora una volta il suo focus strategico sulla città di Roma. Un mercato che riteniamo fondamentale con un ulteriore potenziale di consolidamento nel prossimo futuro’’.

Bonaccorsi, “La galleria avrà una nuova vita”

‘’Siamo molto contenti che questo luogo avrà una nuova vita e noi vogliamo collaborare per dare una nuova sistemazione a tutta l’area che, come sappiamo tutti, - spiega la presidente del Municipio I - è soffocata da auto e traffico significa che dobbiamo ripensare i carichi e scarichi delle merci, facendo rispettare orari ma dando anche la possibilità di aree di sosta, o provare a liberare gli ingressi da macchine e motorini che ormai fanno da barriera alla galleria’’.