Roma, Niky Marcelli torna con un nuovo romanzo noir: tra omicidi e suspense

Il giornalista e scrittore Niky Marcelli torna in libreria con il suo nuovo lavoro noir: una storia di omicidi e suspense, ambientata sulla riviera romagnola, location amata dallo scrittore. Una nuovo mistero da scoprire, un nuovo giallo da risolvere in “La Vena Mazzarini”.

Questo il nome del romanzo, presentato dallo scrittore alla libreria Mondadori di via Piave, insieme all'attrice Gaia Zucchi e alla conduttrice radiofonica Roberta Beta. Le due showgirl hanno accompagnato l'eccentrico autore nella presentazione della sua nuova opera davanti a un pubblico formato da amici, nobili e intellettuali: tra questi il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, la principessa Irma Capece Minutolo, il marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovine, e poi le scrittrici Maria Cristina Maselli e Giulia Carcasi, l'attrice Valentina Vicari e altri.

Il romanzo

Nel racconto torna il personaggio di Anna Bonoli, già protagonista del precedente romanzo di successo di Marcelli “La Strega Spiaggiata”. La Bonoli deve risolvere un nuovo caso: a Cesenatico una tromba d'aria smuove il fondo della Vena Mazzarini, un canale che passa per la cittadina e che dà il nome al romanzo, portando alla luce un sacco contenente i resti di una donna. E così, anche se non dovrebbe, Bonoli comincia a indagare autonomamente per ricostruire i fatti, tra colpi di scena, suspense e alleati inaspettati.