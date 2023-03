Roma, parte la rassegna “Libri al Museo”: l'arte raccontata in mezzo all'arte

Nei musei romani parte la rassegna “Libri al Museo”: un ciclo di presentazioni di libri incentrati sulla storia dell'arte e sui grandi protagonisti, all'interno di musei e mostre. L'arte che viene raccontata in mezzo all'arte.

Si partirà il 10 marzo al Museo di Roma, situato in Palazzo Braschi, con la presentazione di “Un qualche piccolo lustro alla Patria comune. Per una storia della Pinacoteca civica 'Francesco Podesti' di Ancona”, scritto da Caterina Paparello e incentrato sulla storia della famosa pinacoteca anconetana. Nel volume sono raccontate le fasi della nascita della pinacoteca e della raccolta delle opere e dell'impatto che ha avuto sul territorio, nonché il modo in cui la storia della pinacoteca si è intrecciata con la storia del Paese. Oltre all'autrice, professoressa dell'Università di Macerata, a presentare l'opera ci saranno anche Ilaria Miarelli Mariani, capo della direzione Musei Civici della Sovrintendenza, e Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche e anche della Direzione regionale musei.

L'iniziativa è portata da avanti da Roma Culture, Zetema e dalla Sovrintenza ai Beni Culturali. Appuntamento alle 17 del 10 marzo, al Museo di Roma. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.