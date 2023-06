Roma più che mai, parte l'estate 2023: 4 mesi di cinema, concerti e spettacoli

Estate Romana 2023: fino al 15 ottobre un programma fitto di eventi e spettacoli, all'aperto e al chiuso, al grido di "Roma più che mai". Dal cinema al teatro, dalla musica ai laboratori per i bambini. Gli appuntamenti saranno disseminati su tutto il territorio della città, in tutti i Municipi.

Non solo appuntamenti di grandi dimensione, ma anche eventi più piccoli a misura di quartiere. Come previsto dal bando biennale 2023-2024 pubblicato a marzo, ai proponenti è stato richiesto di dare una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all'inclusività. Moltissimi gli eventi in programma: festival, rassegne, concerti. Il Teatro dell'Opera, per esempio, ha in programma più di 50 serata dedicate all'Opera, alla danza, al teatro e anche al jazz nella splendida cornice delle Terme di Caracalla. L'Istituzione Biblitoche di Roma organizzerà la XXI edizione del festival Letterature.

Le arene cinematografiche

Elemento caratterizzante di questa edizione saranno le arene cinematografiche in piazza. Ce ne saranno 24 sparse in vari luoghi della Capitale. Tra queste "Notti di Cinema a piazza Vittorio" e "Isola del Cinema presenta: Cantieri dell’Immaginario" nel Municipio I, "San Lorenzo Cinema con Sapienza" nel Municipio II, "Il Cinema Oltre - Arena Cinema Parco Labia" nel Municipio III, il "Cinema sul tetto - Visioni periferiche", "Cinematic - Così lontani così vicini", "Karawan - Festa di Cinema Commedie e Culture" nel Municipio V, "La periferia raccontata dal Cinema" nel Municipio VI, "Cinema alle Mura… e non solo" nel Municipio VII, "Arena Garbatella" nel Municipio VIII, "Punta sacra Film Fes"t nel Municipio X, "Cinecorviale Estate" nel Municipio XI, "Arena Cinevillage Monteverde" nel Municipio XII e "Ciak Cinema Arena" nel Municipio XV.

Ci sono poi le tre arene del Cinema in Piazza della Fondazione Piccolo America che non poche polemiche ha sollevato per via del finanziamento di 250mila euro ricevuto dal Campidoglio, questione che è finita anche davanti alla Commissione capitolina della Trasparenza. Interpellato dai cronisti, il sindaco Gualtieri ha risposto: "Una scelta necessariaLa tradizionale articolazione del sostegno all'evento quest'anno non c'era e avrebbe rischiato di non renderlo possibile. Ci siamo fatti carico della della necessità di consentire a questo vento di esserci anche quest'anno e lo abbiamo fatto sulla base delle regole e delle procedure previste". Ad ogni modo, saranno tre le arene del cinema America, con un programma di proiezioni fino al 16 luglio: al Casale della Cervelletta, nel verde della riserva dell'Aniene, al San Cosimato a Trastevere e al Parco di Monte Ciocci, in zona valle Aurelia.

Ci sono poi le iniziative della Fondazione Cinema per Roma, con la Roma Cinema Arena con 1000 posti al Parco degli Acquedotti e le rassegne della Casa del Cinema al Teatro Ettore Scola, a Villa Borghese. La Fondazione Cinema insieme a Zetema organizzerà anche la rassegna Zone a Cinema Illimitato, con cui le arene cinematografiche saranno portate a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, alla Biblioteca Renato Nicolini di Corviale, e a Santa Maria della Pietà a Monte Mario. Fondazione Cinema e Fondazione Teatro, inoltre, collaboreranno per aprire anche al Teatro India un'arena all'aperto.

Infine Alice nella Città, per conto di Cinema per Roma, organizzerà il Floating Theater, nel Laghetto di Villa Ada.