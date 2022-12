Roma, quattro mostre imperdibili prima di Natale: tra fotografia e viaggi

A Roma nei giorni prima di Natale sarà possibile visitare quattro mostre imperdibili: saranno quattro viaggi nell'arte, nella fotografia e nella spiritualità. Vari i luoghi coinvolti: dalla Stazione Tiburtina allo Spazio Veneziano, dallo Spazio Cima a via Margutta.

Quattro occasioni per trascorrere le giornate di dicembre. Tutte e quattro le mostre si possono ammirare gratuitamente.

I viaggi dell'umanità di “#InTransito”

Alla stazione di Roma Tiburtina è stata installata la mostra #InTransito. Come nelle due precedenti edizioni, la mostra è dedicata ai viaggi nel mondo. Tra le attrazioni c'è l'installazione dell'artista Sergio Gotti, che raffigura i due emisferi della Terra, realizzati in cartone, e che mostra l'impatto dell'azione umana sul pianeta. L'installazione è interattiva: i partecipanti potranno ricomporla via via rispondendo a un quiz a tema. E poi ci saranno le fotografie delle tre fotografe Lucia Baldini, Nicoletta Diamanti, Rosellina Garbo, incentrate sul tema della memoria delle tradizioni vissute nelle comunità.

La mostra, realizzata da Music Theatre International ETS in collaborazione con Grandi Stazioni Retail, con il supporto di Ferrovie dello Stato, è visitabile fino all'11 novembre.

Le “Epifanie” di Corrado Veneziano

Altro appuntamento imperdibile è la mostra “Epifanie” di Corrado Veneziano. La mostra è visitabile presso lo Spazio Veneziano, in via Reno. Una mostra che fonde codici a barre, luoghi virtuali e loghi commerciali con la Divina Commedia di Dante e il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci. Ogni opera esposta, detta “epifania”, è un rimando alla mitologia, al sovrannaturale e alla religione.

La mostra è stata realizzata a cura di di Francesca Barbi Marinetti in collaborazione con Alessia Rosati. Si può visitare dal martedì al sabato, tra le 17 e le 20. L'ingresso è libero. La mostra sarà visitabile fino al 22 dicembre.

“Wonderland”

Altra attrazione suggestiva è “Wonderland”, una mostra che è anche un omaggio al romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, uno dei capisaldi della letteratura fantasy. Per celebrare l'opera, la galleria Spazio Cima di via Ombrone presenta questa mostra collettiva che raccoglie circa 30 opere realizzate con tecniche e stili diversi. Tra queste ci sono le opere di AjnoS e di Alessandra Pierelli, come anche Le Fiabe nel Cassetto di Serenella Lombardi.

La mostra sarà visitabile fino al 23 dicembre ed è a ingresso libero. La mostra è aperta dal martedì al venerdì, dalle 15,30 alle 19,30. Invece sabato e domenica l'orario è 16-19,30. Il lunedì è chiusa.

“Attimo, sei bello”

A via Margutta si potrà visitare la mostra “Attimo, sei bello”. Si tratta di una mostra fotografica incentrata sulla danza, con fotografia scattate alle “étoiles” della danza mondiale, nei momenti migliori delle loro esibizioni. La mostra raccoglie gli scatti di Pierluigi Abbondanza, Cristiano Castaldi, Vincenzo Cositore, Massimo Danza, Jack Devant, Younsik Kim, Malcolm Levinkind, Enrico Ripari e Graham Spicer.

La mostra si potrà visitare presso il Margutta Veggy Food & Art e resterà esposta dal 12 dicembre fino al 21 marzo 2023.