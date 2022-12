Roma, rapimento a Ponte Milvio, è stato ritrovato Danilo Valeri: sta bene

Svolta nel caso del rapimento a Ponte Milvio: Danilo Valeri, il ragazzo di 20 anni che era stato sequestrato la scorsa notte in via di Tor di Quinto è stato ritrovato. Il ragazzo è vivo e sta bene. Il giovane si trova negli uffici della Squadra Mobile per rispondere alle domande degli inquirenti. Proseguono le indagini per ricostruire i fatti e risalire ai rapitori.

Lo ha fatto sapere con una nota la Questura di Roma che sta conducendo le indagini in collaborazione con la Procura di Rome e con la Direzione Distrettuale Antimafia.

Il rapimento e le indagini

Il ragazzo è stato rapito nella notte tra giovedì e venerdì, davanti a Moku, un ristorante giapponese in viale di Tor di Quinto. A rapirlo sarebbe stato un gruppo di 6 o 7 persone che lo hanno trascinato in una macchina per poi allontanarsi. Molti i testimoni, che hanno riferito l'accaduto alla Polizia.

Si pensa che il sequestro sia legato a un regolamento di conti per la gestione delle piazze di spaccio nella Capitale. Il padre del ragazzo infatti è stato gambizzato proprio nel corso di un regolamento di conti a maggio scorso e gli inquirenti ritengono che gestisca una piazza di spaccio a San Basilio. Anche per questa ragione si è attivata anche la Direzione Distrettuale Antimafia.