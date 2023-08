Roma, ruba la collanina d'oro: rom inchiodato dalle telecamere del condominio

Sabato pomeriggio, in via Tor de Cenci, aveva strappato la collana d'oro con un crocefisso dal collo di un 69enne bloccato all'uscita di casa. Finito, suo malgrado, in un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza e divulgato sui social, lo scippatore 35enne è stato riconosciuto e rintracciato dai poliziotti nel campo nomadi via Candoni dal quale si preparava a fuggire con una borsa e 300 euro in contanti.

La corsa verso il campo rom

Convinto di averla fatta franca si è dirtetto al suo campo nomadi, alla Magliana. Ma il tentativo di defilarsi dalla finestra del modulo abitativo di via Candoni è stato vano: fermato, deve rispondere di furto aggravato ed è a Regina Coeli in attesa di convalida.

I precedenti

Durante l'estate sono stati ben 33 i residenti del campo di via Canondi arrestati per furti e scippi. Una sequela preoccupante che non pare preoccupare il Campidoglio. Nonostante le promesse dell'assessorato alla Sicurezza non è stato fatto nulla: l'Atac, il cui deposito confina col campo rom, ha anche proclamato una giornata di sciopero contro il Campidoglio che non fa nulla, ma le cose non sono cambiate. Il campo di via Candoni è un disastro, un connubio di illegalità e degrado.