Sabrina Ferilli, periodo di riflessione per l'attrice: tutto sta per cambiare

Sabrina Ferilli, spente le 59 candeline torna a pensare, o forse sarebbe meglio dire rimuginare, su un futuro che vuole diverso. Questo lavorio interno è iniziato ormai da un po’ e dei cambiamenti sono già arrivati.

Un cielo inquieto, il suo, che chiede conferme là dove vuole invece una totale innovazione, certo è che nulla sarà più come è stato qualche mese fa.

Apparentemente un po’ sibilline le mie Napoletane, che ho iniziato a stendere per Sabrina Ferilli Cancro, astrologicamente parlando, perché nata il 28 giugno 1964 a Roma. In realtà questo senso di malessere esistenziale, che in questo periodo la fa da padrone nella sua vita, non le è propriamente nuovo perché, con cicli quasi fissi torna ogni qual volta lei sente che è tempo di mutare. Ecco allora che dopo un periodo di “lacerazione” Sabrina Ferilli risorge, un po’ come fa una farfalla quando esce dal suo bozzolo, rinnovata completamente negli aspetti fondamentali della sua vita.

Le carte: "Se si vuole un cambiamento bisogna lasciare andare qualcosa"

Ora, dopo un 2022 un po’ avaro di serenità, il lavoro ha riiniziato a darle soddisfazione, ma la nostra cara attrice, impegnata nella giuria di Tu si que vales, chiusa nel suo “bozzolo” interiore sta rivedendo, esaminando e testando la sua esistenza che sicuramente, per lei, così non può e non deve continuare.

Le carte a questo proposito sono chiare: se si vuole veramente rinnovare bisogna dichiararsi pronti a lasciar andare completamente qualcosa per far spazio al nuovo. Lamentarsi, per lamentarsi, non porta le novità cercate, bisogna avere il coraggio di potare il vecchio e di aspettare che cresca il nuovo.

Il lavoro procede. L'amore?

A questo punto della stesa arrivano però riferimenti più espliciti: il lavoro procede e, nonostante il tuo bisogno inappagato di un riconoscimento più tangibile della tua professionalità, tutto procede in un contesto di maggiore stabilità. È l’amore che, subito dopo il lavoro, ti lascia sempre con un bisogno fortissimo di certezze nuove. Nonostante il tuo sia un rapporto sperimentato nel tempo, e che in questo tempo abbia superato brillantemente ostacoli e prove, in alcuni momenti quasi per alimentarlo con un vigore nuovo è come se avvertissi l’esigenza di sentirti scelta di nuovo, di vivere una “pazzia” che confermi l’importanza del tuo ruolo. Quello che le mie carte dicono però è che se tu avverti sulla tua pelle il bisogno di un brivido nuovo, fai bene a cercarlo, ma l’amore c’è nonostante quei limiti e quei lati difficili da condividere che a volte ti fanno sentire disperatamente sola. Non lo sei.

L'Universo ci ascolta

Quindi pronta ai cambiamenti? Cambiamenti importanti intendo. Pronta a risfidare la vita con quella tua certezza che se serve riparti anche da zero pur di non assaporare più quella sorta di rassegnazione che fa sembrare tutto già scritto? Non serve ricominciare da zero, ma forse dare una bella svecchiata alle abitudini quotidiane potrebbe far solo che bene. Ecco allora il consiglio delle carte: occhio all’estate perché potrebbe sorprenderti con fatti e incontri veramente inaspettati. Se si desidera tanto una cosa bisogna tener conto che l’Universo ci ascolta e per quanto possibile ci esaudisce. A volta la sua risposta supera ogni nostra aspettativa anche quella più fantasiosa.

