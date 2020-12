Sindaco di Roma, il piano Meloni in frantumi. Rocca dice no: “Non mi candido”

Sindaco di Roma, il piano di Giorgia Meloni va in frantumi. L'idea di far fuori Guido Bertolaso avanzando la candidatura di Francesco Rocca naufraga dopo poche ore, con le stesso presidente della Croce Rossa Italiana che si tira indietro dalla sfida annunciata con Virginia Raggi e Carlo Calenda.

Meloni spiazzata, quando aveva già pianificato la consegna del secondo “pacco” a Berolaso dopo quello del 2016. Rocca infatti non ha intenzione di candidarsi, poiché la vera sfida di oggi è contro il Coronavirus: “L'ho letto come voi. Mi stanno chiamando amici e parenti, anche mio padre! Ma io non ho ricevuto alcuna proposta – ha detto il numero uno della Cri all'Adnkronos –. Sono lusingato ma ora non saprei proprio come fare, sono in mezzo ad una pandemia e sto lavorando su questa emergenza”.

Tutto da rifare quindi per la Meloni, che ora dovrà andare di corsa per poter mantenere la promessa di annunciare il candidato sindaco di Roma entro dicembre.