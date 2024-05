Sparatoria al Villaggio Prenestino, morta l'81enne colpita da un proiettile

E' morta la donna di 81 anni rimasta ferita ieri da colpi di pistola esplosi in via Don Primo Mazzolari in zona Villaggio Prenestino a Roma.

La donna, dopo il ferimento, era stata trasportata all'Umberto I di Roma dove i medici gli avevano estratto l'ogiva dal polmone.

L'intervento disperato

Durante l'intervento chirurgico, l'81enne ha perso circa due litri di sangue. Per questo era mantenuta in coma farmacologico in condizioni disperate. Questa mattina è avvenuto il decesso.

Le indagini

La squadra mobile della polizia di Stato sta indagando. Gli investigatori hanno acquisito tutte le immagini della zona, da quelle esterne al centro commerciale in via Don Primo Mazzolari alle altre che coprono il quartiere. L'obiettivo è quello di trovare quelle due auto, capire chi era al volante e chi ha fatto fuoco. Di colpi ne sarebbero stati esplosi più di uno anche se il numero non è ancora chiaro. Chi indaga sta procedendo a bocche cucite.