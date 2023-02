Stadio As Roma, Bonessio: “I tecnici dovranno informarci sulle infrastrutture”

Si apre una nuova fase nell'iter per la realizzazione del nuovo Stadio della As Roma a Pietralata. Il presidente della Commissione Sport dell'Assemblea Capitolina Ferdinando Bonessi ricorda: “I tecnici della società sportiva ci dovranno dire tempi e modi di risposta alle prescrizioni sulle infrastrutture”.

Bonessi leader di Europa Verde in Assemblea, ha così annunciato che la Commissione ascolterà martedì 21 il capo del Dipartimento dell'Urbanistica Di Gianfrancesco, che elencherà e spiegherà tutte le criticità che sono state identificate e poi i tecnici della As Roma, che dovranno spiegare in che modo e quando intendono rispondere alle prescrizioni.

“Vogliamo che le infrastrutture - ha spiegato Bonessi - siano realizzate prima o contestualmente all’impianto e che l'accessibilità al vicino ospedale Pertini sia garantita in ogni momento. I dieci ettari di verde pubblico non devono essere un qualcosa che arriva dopo, ma i cittadini la devono vedere contestualmente in un’opera unica che deve veramente cucire quel quadrante di città al confine tra il II e il IV municipio che potrebbe rappresentare una spinta interessante anche per il miglioramento degli standard qualitativi di quel territorio”

Il sopralluogo

“Mercoledì 22 alle ore 15 - spiega Bonessi - ci sarà un sopralluogo perché giustamente i consiglieri di tutte le forze politiche rappresentate in assemblea Capitolina vogliono e hanno la necessità di rendersi conto della situazione. E’ giusto capire l’ubicazione attuale della stazione metro Quintiliani, la vicinanza della stazione Tiburtina, la possibilità di avere relativamente vicino la fermata Monti Tiburtini. Dovremo affrontare anche la problematica dell’accessibilità quotidiana e anche straordinaria all’Ospedale Pertini che deve garantire i servizi, in particolare del Pronto Soccorso, anche nei momenti di maggior afflusso. Ci dovranno spiegare come risolvere questa problematica”.

“I comitati del no? Noi stiamo facendo qualcosa di innovativo”

Il presidentre della Commissione si è espresso anche sulla questione dei comitati contrari alla realizzazione dello stadio. “È chiaro - ha detto - che quando parliamo di un accesso allo stadio da parte di spettatori con circa il 50% di arrivo con il trasporto pubblico, quando parliamo di un sistema di mobilità sostenibile, quando parliamo di edifici ad alta efficienza energetica, io credo che stiamo facendo qualcosa di nuovo e in linea con gli obiettivi della sostenibilità dell’Agenda 2030”.