Supercoppa, la Regione sponsorizza la Lazio: ecco l'accordo da 300mila euro

Dopo i precedenti del 2009 e del 2019, prima della Supercoppa Italiana, che la Lazio disputerà in Arabia Saudita, giocando il 19 gennaio la semifinale contro l'Inter, Claudio Lotito e Francesco Rocca, rispettivamente presidente del club biancoceleste e della Regione Lazio, hanno confermato il rinnovo del connubio tra le parti.

Sulle maglie biancocelesti ci sarà lo sponsor visitlazio.com per un ritorno economico a favore della squadra laziale di 300mila euro.

L'obiettivo

"L'obiettivo è promuovere - fanno sapere dalla Regione - il portale di promozione del territorio regionale, sul quale, si possono trovare tutte le notizie inerenti l'offerta turistica del Lazio e delle sue province. Oggetto della collaborazione, viene aggiunto, saranno anche due video promozionali in cui saranno coinvolti i calciatori biancocelesti, sempre volti a promuovere il territorio regionale a scopo turistico".

La carica di Lotito

"Noi sicuramente professiamo il principio che l’importante è partecipare, ma con profitto e risultato - dice Lotito - C’è la possibilità di vincere un trofeo, è la prima volta che viene fatta così, è più avvincente. In un contesto così, portare avanti il nostro brand Lazio e della Regione Lazio in tutto il mondo e fondamentale. La Supercoppa andrà in scena in 180 paesi. In tantissime parti del mondo il calcio si sta sviluppando adesso. Conseguire un grande risultato rimarrebbe nella storia".

Su Procaccini

Le parole di Nicola Procaccini su Riad? "Io non entro nel merito delle considerazioni e delle esegesi che fanno le persone, estrapolando una frase in un contesto complessivo. Io dico che questa iniziativa è importante perché porta l'immagine del calcio, della Lazio, e di tutto il calcio italiano in un contesto completamente diverso, all'attenzione di 180 paesi". Lo ha detto il senatore e presidente della S.S Lazio Claudio Lotito, a margine della conferenza stampa di prestazione della partnership con la regione Lazio nella sede della giunta.