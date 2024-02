Totti Blasi, la guerra: sponsor nel mirino. Ilary: "Si indaghi per evasione"

Per Francesco Totti e Ilary Blasi la separazione sta diventando una vera battaglia. Una guerra a colpi di esposti, memorie difensive e tanti rancori. L'ultima azione di Ilary somiglia tanto a un gol in contropiede per dirla in modo calcistico: nel mirino della conduttrice gli introiti dell'ex marito legati alle sponsorizzazioni.

Materassi, auto e integratori alla valeriana: tutti prodotti che avevano Totti come testimonial "senza aver pagato un euro di imponibile fiscale", ha dichiarato ai giudici la Blasi.

Lo sconto sul mantenimento

Insomma da favola a incubo il passo e breve. Dopo la lista dei presunti amanti di Ilary a Totti, le accuse di negligenza nei confronti dei figli minorenni e i milioni "bruciati" al Casinò, ora il campo di battaglia è anche e l'assegno di mantenimento ritenuto eccessivamente sostanziosodall'ex capitano della Roma. Cristian è autosuffiente perché divenuto maggiorenne e con guadagni legati alla sua carriera calcistica (oggi gioca nel Rajo Vallecano, in Spagna). Francesco Totti, anche in vista delle visittudini legate all'ex moglie ha avanto la possibilità di ridurre l'assegno familiare di 12.500 euro che versa all'ex moglie, Ilary Blasi, per il sostentamento dei figli, Cristian, Chanel e Isabel.

La risposta della Blasi: "Si indaghi per evasione"

Dopo la botta incassata sui figli Ilary ha prima reagito portando ai giudici i soldi giocati e persi al Casino di Montecarlo: 3 milioni di euro e ora la bomba degli sponsor. Totti infatti ha prestato il volto a diversi prodotti, tra cui un materasso che l'ha fatto diventare una star su Tic Tok. Poi bevande energetiche, tisane e auto. Sponsorizzazioni secondo la Blasi per cui "non è stato pagato l'imponibile fiscale". L'ex Letterina ha poi invitato i magistrati a indagare l'ex marito per evasione fiscale.