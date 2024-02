Totti Ilary, battaglia sul mantenimento: il Capitano chiede lo sconto del 50%

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo in lite per la separazione. La battaglia legale stavolta riguarda il mantenimento dei tre figli. L'ex capitano giallorosso vorrebbe una riduzione del 50% sull'assegno di mantenimento e l'ex moglie gli risponde a suon di estratti conto che attestano la richezza del campione.

In particolare la difesa della Blasi punta forte su una serie di bonifici fatti verso il Principato di Monaco: tre milioni di euro in meno di tre anni che per la Blasi sarebbero stati spesi al Casinò.

Il giallo del Principato

Nessun reato, ognuno dei propri soldi fa ciò che vuole ma davanti alla richiesta di Totti di spingere l'assegno di mantenimento verso il basso - più o meno del 50% - rispetto alla decisione preliminare del giudice la discriminante delle spese pazze potrebbe giocare a sfavore del giallorosso. Il magistrato aveva stabilito, in una sentenza provvisoria dello scorso aprile, che l'ex numero 1o della Roma dovesse versare 12.500 euro al mese più 40mila euro all'anno per le rette scolastiche delle due figlie (pari al 75% del totale). Troppo anche per uno che, solo di contratti calcistici, ha guadagnato in carriera circa 150 milioni di euro, spicciolo più spicciolo meno. A questi vanno poi sommati gli investimenti, gli sponsor, le pubblicità e tutti gli introiti che hanno fatto di Totti una vera e propria industria.

La sfida del tradimento

A sfavore di Totti ovviamente c'è il suo tenore di vita da nababbo, a favore del fuoriclasse c'è però il fattore corna. In che senso? Oltre alla battaglia economica, nella separazione Totti Blasi, se ne sta combattendo anche un'altra: quella sul tradimento. Chi ha tradito per primo? Per cercare di dare una risposta a questa domanda i magistrati hanno deciso di ascoltare i testimoni che gli ex coniugi hanno ritenuto essere fondamentali per raccontare la parabola finale dell'ex coppia. Ovviamente Totti cala la carta di Cristiano Iovino, presunto amante della Blasi. Ma anche Ilary presenterà una sua lista che punta il dito contro l'illustre ex, accusato di aver iniziato da tempo la relazione con Noemi Bocchi. Chi vince il premio di primo tradito potrebbe vincere la causa di separazione: e qui non esistono rigori, cucchiai o tempi supplementari.