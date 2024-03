Totti, maltrattamenti a Noemi Bocchi: chiesti 5 anni e 6 mesi per l'ex marito

Per Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi - attuale compagna di Francesco Totti - è stato richiesta una condanna per maltrattamenti sull'ex moglie: cinque anni e sei mesi.

L'uomo è imputato per maltrattamenti, violenza in famiglia e mancata erogazione del mantenimento davanti ai giudici del tribunale della Capitale.

Processo a porte chiuse

Visto il clamore che Noemi Bocchi in questo momento può suscitare è stata accettata la richiesta dei suoi legali di celebrare il processo a porte chiuse. Una decisione presa anche per garantire la "riservatezza dei testimoni" e delle audizioni in corso. Il processo è stato rinviato a giugno per la sentenza di primo grado. Insomma, la telenovela Totti va avanti e ogni giorno si aggiunge un tassello.

"Grazie France' che te la sei presa"

Memorabile fu un'intervista rilasciata da Mario Caucci al Messaggero quando la storia tra Totti e la Bocchi venne alla ribaltà: "Ho sempre tifato Roma e il Capitano per me è sempre stato un idolo, un Dio - disse Caucci - ora che si è messo con la mia ex moglie lo amo ancora di più, grazie France' che te la sei presa e me l'hai tolta dalla vita...".

Come Beatiful

Quella che sembrava una bella favola si sta tramutando in una sorta di soap opera sudamericana. Una sorta di Beatiful alla amatriciana. Totti e Ilary Blasi sembravano una coppia di ferro, senza problemi: lui bandiera che ha sempre e solo giocato nella Roma, lei showgirl e mamma sprint di tre meravigliosi figli. Tutto perfetto, ma solo in apparenza. Le vicende stanno alimentando una macchina del gossip iniziata con corna, Rolex portati via, borse e scarpe nascoste, nuova compagna per Totti che a sua volta usciva da un presunto dramma familiare.

Le accuse reciproche

Anche chi amava follemente Totti sta veramente sbuffando ad ogni notizia che esce. Si era passati nell'ultimo mese al desiderio del Capitano di abbassare la cifra del mantenimento per i figli, poi la replica di Ilary per i soldi spesi al Casino (circa tre milioni in un anno), poi le accuse di evasione fiscale e ancora il docufilm sulla fine della storia da parte di Ilary. Ora i maltrattamenti della Bocchi. Insomma gli amori possono finire, per carità ma la fine del matrimonio di Totti sta prendendo una piega davvero surreale.