Trasporti, la Roma-Lido compie 100 anni: nel 1924 il primo viaggio verso il mare

La Roma-Lido compie 100 anni. Iniziata nel dicembre 1918, l’infrastruttura di trasporto su ferro, rapida e di massa, fu infatti inaugurata a metà agosto 1924.

E già all'epoca incassava qualche critica, visto che dell’idea di collegare Roma al lido di Ostia, il Touring Club Italiano scrisse: "la ferrovia, Roma-Ostia di 28 km… la cui utilità è indubbia”.

Una storia di disagi

Critiche che il tempo non ha smorzato, anzi: tra incidenti, migliaia di corse saltate, disservizi e stazioni degradate, vince continuamente il 'Trofeo Caronte' di Legambiente Lazio, il poco ambito premio dedicato ai viaggi pendolari più infernali. Tanto che negli ultimi 20 anni, ha perso il 50% degli utenti a favore dell'auto privata.

La nuova stagione

Ma all'alba del suo primo secolo, la Roma-Lido forse vive finalmente una stagione di rilancio: due nuove stazioni in via di realizzazione, Giardino di Roma e Torrino Mezzocammino; è in corso il rifacimento della linea aerea; qualche treno in più sta rientrando dopo la revisione. “Sappiamo che qualcosa sta cambiando - dichiara Amedeo Trolese, responsabile della Mobilità di Legambiente Lazio - ma chi abita a Ostia e lungo la linea merita un trasporto su ferro degno di una capitale europea, anche nel ricordo degli operai ravennati e dell’ingegnere Paolo Orlando che l’hanno pensata e costruita”.