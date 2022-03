Trasporti e traffico Roma: Patanè non vincerà ma raccoglierà grandi successi

Eugenio Patanè, assessore ai Trasporti nella Giunta Gualtieri, è un Vergine perché è nato il 19 settembre 1972. La carte napoletano dicono per lui che non vincerà la battaglia della mobilità romana ma che si godrà un grande successo a fronte di un impegno ai limiti fisici e psicologici.

Mentre mescolo a lungo le mie carte ed apro una stesa per l’Assessore Patanè leggo che c’è qualcosa di tossico, forse a livello emotivo, che appesantisce le sue giornate e gli rende più difficile la concentrazione nel lavoro nonostante sia proprio l’impegno lavorativo, nel quale lui si butta a capofitto, a riempirgli e a dare un senso a certe sue giornate.

Lavorare per il Cpmune significa lasciare un segno

Eugenio Patanè ha ricevuto la delega di assessore ai Trasporti in maniera a dir poco determinata: per lui lavorare significa lasciare un segno. E Patanè un segno lo lascerà sicuramente tanto più se riuscirà a realizzare gli obiettivi che per ora si è prefissato. Certo poi bisognerà vedere se i romani apprezzeranno e vivranno bene le sue visioni futuristiche sulla viabilità di Roma. Per ora però Eugenio Patanè ha scelto di giocare tenendo la palla tra i piedi nella partita affinché nessuno possa sottrargliela.

Tornando alle carte, quelle che stanno scendendo mi parlano comunque di successo sul lavoro, anzi dovrebbero arrivare dei riconoscimenti che credo l’assessore aspettasse già da un po’e ora finalmente si concretizzeranno. Dopo tutto l’esperienza che lui ha accumulato è stata tale che per forza di cose sarebbe dovuta sfociare in qualcosa di positivo e gratificante.

Ma, nonostante ciò, la strada non sarà sempre in discesa vedo chiaramente infatti, alcune sfide che si prospetteranno innanzi all’assessore Patanè e alle quali lui non potrà sottrarsi e, le carte tornano a ripetermelo, fondamentale per superarle sarà la gestione della sua sfera emotiva, messa un po’ sotto carico da vicende familiari che richiedono attenzione e impegno, sfera emotiva che potrebbe andare a minare la riuscita degli obiettivi a cui tiene tanto.

Comunque non mi vengono annunciati cambiamenti traumatici o forti delusioni ma sicuramente, sottolineano le carte, è arrivato il tempo delle decisioni definitive che determineranno una vera e propria ripartenza della vita. C’è una sorta di richiamo al sacrificio, anche se mi sembra di capire che ultimamente richiami di questo tipo ci sono già stati, ora la differenza sta però nel fatto che finalmente riuscirà a cogliere i frutti..

Il lavoro al Comune di Roma quindi va, anzi va al punto che alimenterà dentro di lei, Assessore Patené l’ambizione ad aspirare a qualcosa di più. E per ogni progetto che riuscirà a concludere ne avrà subito pronto un altro. Instancabile andrà così verso la realizzazione del suo concetto di mobilità romana con la convinzione che tutto è fattibile se lo si affronta con vero coraggio e determinazione.

