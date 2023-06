Truffa delle bollette non pagate ai danni di una 87enne: “Nonna, ho un debito”

Truffa delle bollette non pagate: una variante della truffa del finto nipote. Stavolta la vittima è stata un'anziana di 87 anni. “Nonna, aiutami, ho un debito da 6000 euro” così le avrebbe detto al telefono una donna, fingendosi sua nipote.

La donna le ha fatto credere di aver contratto un debito per delle bollette non pagate. La donna ha anche annunciato all'anziana che poco dopo sarebbe passato un corriere al suo domicilio per ritirare denaro contante o gioielli. L'anziana credendo di aiutare la nipote ha consegnato tutti i gioielli e i monili in oro, i ricordi di una vita, al corriere.

L'arresto

I due truffatori, un uomo di 54 anni e una donna di 47, forse l'avrebbero fatta franca se non fossero stati beccati da una pattuglia dei Carabinieri della stazione Tor Bella Monaca. I militari stavano effettuando dei controlli in via Poseidone quando hanno visto un'auto sospetta. A bordo c'erano i due truffatori. I Carabinieri li hanno perquisiti e hanno scoperto che erano in possesso di una grande quantità di gioielli. Dalle verifiche hanno saputo che appartenevano all'87enne e hanno quindi scoperto la truffa appena avvenuta. Per i due è scattato l'arresto, mentre l'auto e i loro cellulari sono stati sequestrati.

L'arresto è stato convalidato. Entrambi sono gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso nei confronti di un'anziana. I due hanno patteggiato la pena: la “finta nipote” è stata condannata a 1 anno e 8 mesi e 800 euro di multa, mentre l'uomo ha preso 1 anno e 2 mesi e 600 euro di multa. Per i due sono scattati anche i domiciliari.