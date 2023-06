Truffe agli anziani, 34 colpi in due mesi: arrestata una banda di napoletani

Truffavano gli anziani e ci sono riusciti almeno 34 volte nel giro due mesi. Grazie alle indagini dei Carabinieri della compagnia di Frascati è stato possibile identificare i membri della banda e di arrestarli: si tratta di un gruppo di 9 napoletani.

Dalle indagini, si è infatti scoperto come agivano. La loro “base” era Napoli. Sceglievano le loro vittime facendo ricerche sugli elenchi telefonici e su Internet. Poi partivano in piccoli team formati da due truffatori a bordo di macchine a noleggio, raggiungendo il luogo in cui viveva la vittima designata.

A questo punto il classico raggiro del falso nipote o falso parente: uno dei due telefonava a casa del malcapitato e, spacciandosi per un assicuratore o un Carabiniere o ancora un avvocato, gli riferivano che un parente aveva provocato un incidente stradale e che la sua assicurazione era scaduta. Per sistemare le cose chiedevano di consegnare denaro contante e gioielli. Dopodiché l'altro complice si presentava a casa per ritirare. Tutti i colpi sarebbero stati commessi tra settembre e ottobre del 2022, in vari centri delle province di Roma e Viterbo. Dalle stime dei militari, la refurtiva totale ammonterebbe a più di 120mila euro.

Gli arresti

Grazie agli elementi raccolti, il gip di Velletri ha disposto l'arresto dei 9 indagati. Gli inquirenti sospettano che in realtà la banda fosse composta anche da più persone, ma i membri della banda hanno mostrato una certa reticenza a denunciare altri complici. Per tutti e 9 l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni degli anziani. Oltre alle truffe, viene contestata anche una rapina perché in uno degli episodi uno dei truffatori avrebbe strattonato l'anziana vittima prima di allontanarsi.