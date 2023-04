Truffe agli anziani: ancora il trucco del finto nipote. Arrestato un campano

Truffe agli anziani: un altro caso in cui il truffatore ha adottato la tecnica del falso nipote. Si tratta di un giovane di 21 anni di origini campane, che è stato arrestato in flagrante.

Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia avevano notato il suo comportamento sospetto scoprendo che la macchina con cui si spostava era stata noleggiata presso una società di Napoli. Questo ha insospettito ancor di più gli agenti, visto che spesso i truffatori si spostano su auto non riconducibili a loro. E così il 21enne è stato seguito fino a quando non è arrivato nel quartiere Portuense. Qui è entrato in un condominio per poi uscirne con una busta contenente 1700 euro in contanti e numerosi monili d'oro. Subito è scattato l'arresto.

La truffa

Gli agenti lo hanno fermato e arrestato. E poi sono andati a parlare con la vittima, una donna di 84 anni. L'anziana ha riferito agli agenti di aver ricevuto la classica telefonata da parte di una persona che si era spacciata per il nipote, il quale gli diceva di essere in difficoltà per un debito e che qualcuno sarebbe venuto a riscuotere. Poco dopo era arrivato il 21enne a cui la donna aveva consegnato denaro e gioielli. Il maltolto è stato riconsegnato alla donna.

La convalida dell'arresto

Il 21enne è ora indiziato di truffa aggravata. L'arresto è stato convalidato e il gip ha emesso nei confronti del giovane un foglio di via: non potrà far ritorno a Roma per 2 anni.