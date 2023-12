Tua “brucia” Trenitalia: Roma-Pescara, “l'Alta velocità la facciamo da soli"

Era uno dei cavalli di battaglia della Regione Abruzzo guidata dal romano Marco Marsilio, dal 2019 Governatore, e visto che il raddoppio della ferrovia è ancora lontano, l'Abruzzo si è fatto per ora la media velocità: 3 ore e 15 minuti dal Tirreno all'Adriatico e viceversa con 10 minuti in meno rispetto ai convogli di Trenitalia.

Così domenica 10 dicembre la società di trasporti regionali Abruzzesi ha “bruciato” sul tempo Trenitalia mettendo sui binari l'Ignazio Silone, il primo treno regionale che supera il confine e collega Roma con Pescara. E se per qualche settimana il Tua abruzzese farà la spola solo nei week end, presto si arriverà ad una corsa giornaliera e dal prossimo giugno l'Ignazio Silone farà mangiare la polvere a Trenitalia collegando Termini con Pescara con un vantaggio di 30 minuti rispetto a Trenitalia.

Marsilio: "L'Abruzzo è più vicino al resto del mondo"

Ma perché è così importante questa nuova traccia ferroviaria? Oltre ad offrire una possibilità in più per gli oltre 8 mila pendolari giornalieri che vivono in Abruzzo e che lavorano a Roma, “ Stiamo dando sostanza al nostro progetto di avvicinare l’Abruzzo al resto del mondo a cominciare dalla Capitale”, ha spiegato Marco Marsilio che ha annunciato la nuova strategia: “Questo porterà ad avere un collegamento in meno di due ore tra Roma e Pescara. Significa meno di un’ora di collegamento con Avezzano, tre quarti d’ora con Carsoli o Tagliacozzo. Cambierà completamente la vita delle aree interne. Migliorerà la vita dei pendolari e l’Abruzzo - ha concluso - diventerà turisticamente più accessibile e appetibile”.