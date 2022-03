Università Roma Tre, il Rettore stanco delle tensioni interne si dimette

Luca Pietromarchi, Rettore dell'Università di Roma Tre, ha dato le dimissioni per colpa delle troppe tensioni interne.

L'ormai ex rettore e professore di lingua, traduzione e letteratura francese, Luca Pietromarchi, ha mandato una mail, in mattinata, alla ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, nella quale comunica le motivazioni delle sue dimissioni in anticipo.

Oltre ad alcuni problemi legati alla sua salute, sono le condizioni e il clima interno al consiglio d'amministrazione ad averlo spinto a mollare la carica anticipatamente.

Tensioni all'interno dell'amministrazione

Nella lettera Pietromarchi fa più volte riferimento a un "clima divisivo" che è andato a incrementare negli ultimi mesi portandolo, inevitabilmente, a mollare la presa. In particolare il rettore spiega: "Due proposte di mediazione presentate, con il mio accordo, da due prorettori, sul progetto del Tecnopolo la prima e e sulla distribuzione delle risorse la seconda, sono state respinte dagli organi competenti". Un clima "politico" non più favorevole a Pietromarchi che si è trovato, di fatto, in una situazione di minoranza.

Anche il suo predecessore aveva dato le dimissioni

Non è la prima volta che un Rettore di Roma Tre lascia anticipatamente l'incarico. Anche a giugno 2017 l'ex Rettore Mario Panizza aveva dato le dimissioni. Quella volta al centro del contrasto vi era il mancato via libera alla costruzione di un campo nell'ex Mattatoio. A subentrare a Panizza, dopo l'estate, era stato proprio Luca Pietromarchi.