Vaccino: Ema dà l'ok ad Astrazeneca, ripartono le inoculazioni nel Lazio

Dopo il nuovo ok dato da Ema al siero Astrazeneca domani, venerdì 19, alle 15 si riparte con le inoculazioni di vaccino anti-Covid nel Lazio.

La conferma è venuta dalla Asl 1 di Roma, dopo la dichiarazione dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aveva detto: "Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali con tutti coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Siamo in attesa che Aifa si pronunci per rimuovere il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca dopo il pronunciamento da parte di Ema. Ora non si perda altro tempo".

Le somministrazioni non effettuate nei giorni di sospensione saranno riprogrammate, e i cittadini contattati tramite sms con la nuova data di somministrazione. Tutti coloro che avevano già prenotato il proprio appuntamento per vaccinarsi domani potranno invece andare all'hub vaccinale per avere l'inoculazione. E sempre domani riaprirà il portale Salute Lazio, sul quale si può prenotare il vaccino, per chi non l'avesse ancora fatto.