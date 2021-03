Vaccino, Giro: "Il mio gemello lo avrà a Bucarest, io e mia zia 99enne qui no"

Il gemello del senatore Giro vive a Bucarest e avrà la prima dose di vaccino l'11 aprile. Il senatore e sua zia di 99 anni, a Roma, stanno ancora aspettando.

"Mio fratello gemello, e come è noto i gemelli nascono lo stesso giorno, vive a Bucarest e verrà vaccinato l'11 aprile con il richiamo il 2 maggio. Tutto stabilito online. Ovviamente abbiamo la stessa età (57 anni), ma viviamo evidentemente in due paesi diversi", dice Francesco Giro, senatore di Fi. "Io sarò vaccinato molto probabilmente nel... 2040. Non sono riuscito (ad oggi) io - la quintessenza della odiosa e vituperata casta - a vaccinare neppure mia zia di anni 99 che vive a Roma. La chiamo scherzosamente 'zia 100 meno uno'. Avanti così. Viva l'Italia, sempre comunque e nonostante tutto. Ma aggiungo 'Brava Romania!'", conclude Giro.