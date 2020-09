Vaccino influenza e Coronavirus, Davide Barillari: “Nessun attacco No Vax”

Dal Consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, riceviamo e pubblichiamo:

"Con la presente il sottoscritto Davide Barillari, Consigliere della Regione Lazio, secondo il suo diritto costituzionale, richiede formale rettifica delle affermazioni contenute nell’articolo sopracitato.

Mi permetto di cominciare dall’incipit dell’articolo, No vax all’attacco, questa definizione, ormai obsoleta e priva di fondamento, non esprime la mia opinione rispetto alla somministrazione obbligatoria dei vaccini, che invece si esplicita nell’informazione, nella libera scelta e soprattutto nel controllo dei risultati dei vaccini sulla popolazione, a rispetto delle esigenze dei cittadini e non delle aziende farmaceutiche.

Proseguendo nella lettura dell’articolo, mi ritrovo ad essere annoverato tra i moderni crociati anti scienza, gruppo del quale ignoravo di far parte, esprimendo invece tutti i miei dubbi nei dogmi di una scienza dipendente dal mercato e nella difesa di una scienza libera, indipendente, che sia al servizio dell’umanità e non del mercato azionario. Una differenza sostanziale.

Ma proseguiamo, con la definizione di un post surreale per quello che era un irriverente, sardonico e sottile umorismo, evidente troppo sottile per alcuni.

Ancora Barillari NON espone alcuna teoria scientifica, ma mette in evidenza quello che è proprio il nocciolo della questione, della notizia, mi permetto di dire. La Regione Lazio, con la Calabria e la Campania uniche eccezioni sul territorio nazionale, ha imposto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale a tutti gli over 65 e al personale sanitario. Tra le motivazione del provvedimento c’è una correlazione tra vaccino antinfluenzale e protezione da Covid-19.

Ebbene, da osservatore con libero spirito critico e un’esperienza ormai di anni nelle faccende della Sanità del Lazio, affermo che non ci sono studi che dimostrano tale relazione e che proprio il testimonial di questa campagna nel 2019/2020 è stato uno dei primi a contrarre il virus Sars Covid-19.

Ora, chiuderei, da studente di scienze politiche e filosofia anche con la corretta definizione di sofisma dal Vocabolario Treccani della Lingua Italiana: “Con sofisma si fa riferimento ad un'argomentazione capziosa e fallace, apparentemente valida ma fondata in realtà su errori logici formali o ambiguità linguistiche determinate dall'atteggiamento eristico e dall'intento volutamente ingannevole”.

Affermare che le aziende farmaceutiche traggono un enorme vantaggio economico dalla campagna di vaccinazione antinfluenzale obbligatorio non è né capzioso nè fallace, ma semplicemente evidente.

Rimango in attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti".

Davide Barillari