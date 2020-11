Virus e diritto allo studio: l'importanza dell'educazione in due documentari

La possibile chiusura di tutti gli istituti scolastici è uno dei temi caldi di queste giornate della seconda ondata della pandemia, mentre rischiano di passare sotto silenzio le voci che parlano di una vera e propria ‘catastrofe educativa’ in corso.

Nelle scorse settimane lo ha detto anche Papa Francesco che ha rilanciato la necessità di sottoscrivere un patto globale per l’educazione ricordando le stime evidenziate da diverse associazioni: nel mondo ci sono 24 milioni di bambini che potrebbero essere costretti ad abbandonare la scuola a causa della crisi economica provocata dal Coronavirus. Un trend che neanche la didattica a distanza riesce a superare. In risposta al Covid 19, un po’ tutte le realtà scolastiche hanno adottato questa misura, che però ha reso ancora più profondo il divario già esistente tra ricchi e poveri. Insomma, nonostante i buoni auspici c’è chi continuerà a rimanere indietro perché le barriere d’accesso sono troppo alte. Servono strumenti informatici e buone reti per le connessioni al Web, altrimenti anche l’eroico contributo degli insegnanti potrebbe essere vanificato.

Eppure in tutte le aree del pianeta, al di là dell’emergenza sanitaria, è irrefrenabile il desiderio di andare a scuola e imparare da parte dei bambini. Lo testimoniano due film da oggi fino al 22 novembre in offerta a € 1.99 per il noleggio su VatiVision. Il documentario ‘Vado a scuola’, del regista francese Pascal Plisson, parte dalle vette delle Ande, in Argentina, per arrivare alla pericolosa savana del Kenya passando per il deserto marocchino e le paludi infide del sud dell’India. Un percorso che intreccia le vite di quattro bambini uniti appunto da questo desiderio. Come milioni di altri coetanei al mondo, i piccoli sognano di sfuggire alla trappola della povertà grazie all'istruzione, ma quotidianamente si ritrovano a dover superare ostacoli, insidie e pericoli per raggiungere le loro scuole. Il racconto prosegue in ‘Vado a scuola, il grande giorno’, un secondo documentario a firma dello stesso regista. Anche questo titolo è disponibile su VatiVision, e torna ad affrontare i sogni e le speranze di quattro piccoli eroi. Tuttavia, l’attenzione si sofferma in modo particolare sull’attesa del primo giorno di scuola. La grande prova si avvicina e i protagonisti sanno bene che quell’appuntamento speciale cambierà per sempre le loro vite decidendo non solo il loro destino, ma anche le sorti delle rispettive famiglie. Dopo tanta fatica e perseveranza, i sogni si stanno per realizzare. Malgrado le avverse condizioni, l’obiettivo diventa soltanto il successo. Il successo di crescere e di emanciparsi attraverso l’apprendimento di nuove conoscenze e nuove competenze.