Virus, la sanità pubblica s'arrende. Chirurgia: a Roma 1480 in lista d'attesa

Virus, la sanità pubblica del Lazio si arrende di fronte all'ondata e chiede aiuto ai privati per smaltire qualcosa come 1480 interventi chirurgici programmati e mai effettuati.

Succede (tanto per cambiare) al Policlinico Umberto I, il polo dell'Università di Roma La Sapienza, ormai al centro di un caos senza precedenti. Qui lo scorso 15 novembre con deliberazione 1083, il direttore generale, Vincenzo Panella, ha firmato la resa della sanità pubblica di fronte all'emergenza coronavirus e ha alzato bandiera bianca per l'impossibilità di effettuare intervento chirurgici nelle seguenti “discipline”: Ortopedia. Chirurgia generale, Oculistica. Chirurgia vascolare e Otorinolaringoiatra per le quali si stava allungando a dismisura la lista d'attesa e così ha pensato bene di chiedere aiuto alle cliniche provate romane e di spedire i propri chirurghi a lavorare fuori dal Policlinico.

In sintesi, poiché il Policlinico è un girone infernale e non riesce più a smaltire gli interventi programmati, noleggia sale operatore, anestesisti e infermieri e manda i propri specialisti ad operare fori struttura, compresi gli specializzandi. E questo significa che i tempi di intervento per una trauma stradale che richiede un'operazione, prevedono che il paziente venga scaricato dall'autoambulanza al Pronto Soccorso dell'umberto I e dopo le prime cure spedito in qualche clinica convenzionata sempre in ambulanza per essere successivamente operato.

In totale sono 1480 gli interventi chirurgici che il Policlinico gestirà in uno special leasing sanitario: 400 per ortopedia, 500 per Chirurgia generale, 80 per oculistica, 100 per chirurgia vascolare e 400 tra Otorinolaringoiatra e maxillo facciale.

Il bando per selezionare cliniche private disposte a noleggiare sale operatorie ì, anestesisti e degenze, scade il prossimo 21 novembre. Almeno al Policlinico il sistema sanitario regionale è già collassato. The End.