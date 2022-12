Salute, farmaci vegetali, validi alleati per la salute dell'uomo (1)

Salute, farmaco vegetale utile come quello convenzionale

Il farmaco vegetale, utile al pari di quello convenzionale, ha bisogno di essere maggiormente spiegato.Ne abbiamo parlato con un esperto, il prof Marco Biagi Farmacologo e referente scientifico di Schwabe. Professore cos’è esattamente un farmaco vegetale? “Quello del farmaco vegetale è un tema straordinariamente ancora poco noto, persino presso la categoria dei professionisti di settore: se il farmacista solo parzialmente lo inquadra, in generale c’è bassa conoscenza di questa tipologia di prodotto. Per farmaco vegetale si intende una preparazione vegetale che ha subìto tutto l’iter sperimentale e registrativo per essere utilizzata con la finalità di un qualunque farmaco, sia esso di origine naturale, sintetica o biologica. Il farmaco vegetale rientra quindi nell’accezione più ampia del termine “farmaco”, è un farmaco a tutti gli effetti, che ha avuto la stessa sperimentazione e lo stesso iter registrativo del farmaco di sintesi, l’unica differenza è che i principi attivi sono rappresentati da una preparazione vegetale, come per esempio un estratto secco o liquido, oppure un olio essenziale”.

Salute, il farmaco vegetale registrato secondo l'iter del farmaco

Come è registrato un farmaco vegetale? “Dal punto di vista normativo, un farmaco vegetale è registrato secondo l’iter autorizzativo del farmaco, quindi secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/83/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 219/2006, e dalla direttiva 2004/24/CE, che norma in maniera specifica i medicinali vegetali tradizionali. Nello specifico, il farmaco vegetale contiene un mix di costituenti. Aspetto, questo, che lo rende chimicamente affascinante, sebbene di più difficile approccio: a differenza del farmaco di sintesi, costituito da una sola molecola, il farmaco vegetale ne contiene diverse. Si tratta dell’unico contesto farmaceutico in cui si ha a che fare per definizione con la complessità chimica, motivo per cui le aziende internazionali di farmaci vegetali si occupano esclusivamente di questo”. Quali i controlli per i farmaci vegetali? “La produzione di farmaci vegetali prevede controlli di qualità normati ufficialmente a livello nazionale, europeo e internazionale dalle autorità di controllo farmaceutico, come AIFA ed EMA. Il farmaco vegetale è il prodotto di qualità farmaceutica dove ogni singolo step della filiera deve essere compliante ai requisiti delle farmacopee e dei test di legittimazione, subendo il più diversificato numero di controlli qualità: dalla coltivazione alla raccolta, dal processo di estrazione a quello di preparazione”.

Salute, il farmaco vegetale sicuro come il farmaco tradizionale

Quanto è efficace e sicuro un farmaco vegetale? “La sicurezza del farmaco vegetale è pari a quella dei farmaci convenzionali e viene valutata secondo i criteri di farmacovigilanza applicabili a ogni tipo di farmaco. Riguardo l’efficacia, secondo il tipo di farmaco, sono necessari per la registrazione elementi diversificati: 1) nel caso di nuovi farmaci da registrare in maniera convenzionale, viene eseguito tutto l’iter sperimentale richiesto a qualunque altro farmaco; 2) nel caso di farmaci di uso consolidato, già presenti sul mercato della UE come tali o come stretti congeneri da almeno dieci anni, è richiesta la presenza di almeno uno studio clinico di adeguata qualità che dimostri l’efficacia del prodotto, ma anche la valutazione positiva dell’EMA con pubblicazione di una monografia dedicata; 3) nel caso, infine, di prodotti che hanno un sufficiente grado di tradizione d’uso in Europa da almeno quindici anni, anche in assenza di medicinali già in commercio, l’EMA non richiede nuova sperimentazione, in quanto l’efficacia si basa sulla letteratura e ancora una volta sulla valutazione positiva dell’Autorità con pubblicazione di una monografia specifica. È questa l’unica deroga concessa ai farmaci vegetali tradizionali”.

Salute, le differenze con i medicinali omeopatici e gli integratori

In che modo il farmaco vegetale si differenzia dai medicinali omeopatici e dagli integratori alimentari? “Per gli elementi di diagnosi e di intenzione terapeutica, il farmaco vegetale non si distingue dal farmaco di sintesi: entrambi si caratterizzano per la presenza di molecole che svolgono un’attività biologica. Il farmaco omeopatico, invece, ha la sua ragion d’essere in concetti di diagnosi e terapia che vanno in direzione diversa, dove non è l’interazione chimica a essere chiamata in causa, quanto piuttosto elementi di tipo fisico-energetici. Farmaco vegetale e omeopatico sono, quindi, due tipologie di prodotto completamente diverse che hanno come unico punto in comune, in alcuni casi, l’utilizzo di piante medicinali quali materia prima di partenza". E sui medicinali omeopatici ci sono differenze? “Anche i medicinali omeopatici, specificamente normati per quanto riguarda produzione e controllo qualità, fanno parte della categoria dei farmaci, motivo per cui si fa confusione. L'integratore alimentare a livello europeo è regolamentato dalla direttiva 2002/46/CE, secondo la quale sono autorizzati quei prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico. Tale direttiva riconosce agli integratori alimentari anche una finalità fisiologica (molte sostanze possono avere un claim salutistico), ma non farmaceutica. Per definizione, l’integratore alimentare si riferisce al settore alimentare, può vantare un’azione esclusivamente legata al mantenimento dello stato di salute o alla prevenzione di uno stato patologico, ma non curativa. L'intenzione d’uso e la finalità dell’integratore sono completamente diverse da quelle del farmaco. Ne consegue che l’iter di controlli e sperimentazioni sono diversi e i prodotti non sono approvati da AIFA e EMA, ma più semplicemente notificati al Ministero della Salute”. (1)