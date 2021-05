Sesto San Giovanni, apre centro vaccinale: "In prima linea contro il virus"

“Ringrazio il governatore Attilio Fontana, l'assessore Regionale Stefano Bolognini, l’amministratore delegato di MultiMedica Daniel Schwarz e tutti gli amministratori locali del Nord Milano per essere stati presenti, oggi, nel giorno d’apertura del nuovo centro vaccinale allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni. Abbiamo fortemente voluto mettere a disposizione di Ats e MultiMedica questa struttura comunale per accelerare ancora di più le somministrazioni: siamo in una fase decisiva della campagna e siamo orgogliosi di dare il nostro prezioso contributo. Da oggi i cittadini sestesi e dei Comuni limitrofi avranno una nuova sede dove poter ricevere il vaccino." Così in una nota Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.

"Regione Lombardia - continua Di Stefano - con oltre 100.000 dosi giornaliere, si sta confermando un modello nazionale e ringrazio tutto il personale sanitario e i volontari che stanno moltiplicando i loro sforzi giorno dopo giorno. Oggi a Spazio Mil ho avuto il piacere di vedere anche diversi percettori del reddito di cittadinanza residenti a Sesto San Giovanni che si occuperanno delle gestione del centro insieme alle associazioni del territorio: gli abbiamo proposto questo progetto di utilità pubblica per coinvolgerli attivamente in un servizio fondamentale per la cittadinanza e siamo contenti della loro pronta risposta positiva. Ci auguriamo che ciò possa essere preso come esempio in altre città perché questa è una battaglia che si vince con l’aiuto di tutti”.